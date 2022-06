Kancelária Bezpečnostnej rady sa rozšíri o 10 zamestnancov

Bratislava 22. júna (TASR) - Do Kancelárie Bezpečnostnej rady (BR) SR pribudne desať zamestnancov. Zvýšenie kapacít súvisí s plnením národného projektu na zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám a akčného plánu koordinácie boja proti hybridným hrozbám. Vyšší počet ľudí zostane po obdobie trvania projektu, do 30. septembra 2023. V stredu to schválila vláda.



"Posilnením kapacít sa bude pokračovať v ďalšom budovaní a posilňovaní odolnosti najmä v oblasti strategickej komunikácie pre hybridné hrozby. Zvýšením kapacít a s prepojenou agendou hybridných hrozieb a strategickej komunikácie sa získa nová kapacita v doméne komunikačných výstupov adresovaných verejnosti," konštatuje sa v predkladacej správe.