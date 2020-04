Do karanténnych centier poputuje ako dar 9500 kníh

Kynceľová 25. apríla (TASR) – Dovedna viac než 9500 nových kníh poslúži repatriantom v karanténnych centrách na Slovensku na skrátenie si voľného času v izolácii. Ako dar ich centrám poskytne vydavateľstvo CBS z Kynceľovej v okrese Banská Bystrica.



Prvých 120 kníh už doručili zamestnanci spoločnosti do karanténneho centra v Rimavskej Sobote v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK). „Sme vydavateľstvu vďační za oslovenie a veríme, že výsledkom nášho spoločného úsilia bude spríjemnenie pobytu repatriantov, ako aj zamestnancov a rodinných príslušníkov ľudí 'v prvej línii', ktorí sa ocitnú v karanténnych centrách,“ uviedla Katarína Pšenáková, koordinátorka registrácie do karanténnych centier v gescii BBSK.



Knihy sa vydavateľstvo rozhodlo venovať nielen repatriantom, ale aj zdravotníkom a tiež záchranným zložkám, ako sú hasiči či vojaci. Do ďalších karanténnych zariadení v BBSK a Trnavskom samosprávnom kraji bude spoločnosť knihy distribuovať v najbližších dňoch.