Do KDH vstupujú B. Škripek, M. Štuk a R. Kráľovič

Bratislava 30. mája (TASR) - Tím KDH rozšírili Branislav Škripek, Martin Štuk a Richard Kráľovič. "Všetci traja budú na súčasťou kandidátky KDH v septembrových predčasných parlamentných voľbách," informovalo v utorok hnutie.



"Konzervatívny a kresťansko-demokratický volič na Slovensku si zaslúži mať jasnú a čitateľnú stranu, ktorá ho bude sebavedomo a s čo najsilnejším zastúpením reprezentovať v parlamente. Teším sa, že trojica významných posíl, ktorá dokáže na tomto poli zohrať dôležitú úlohu, sa pridáva k tímu KDH," uviedol v tejto súvislosti predseda KDH Milan Majerský.



Bývalý europoslanec Škripek stál podobne ako Štuk v minulosti pri rozbehu Kresťanskej únie (KÚ). Svojím prestupom do KDH chce prispieť k tomu, aby malo hnutie opätovne svoje zastúpenie v Národnej rade. "Musím povedať, že pre tieto voľby mám presvedčenie, že je rozhodujúce, aby sa KDH vrátilo do Národnej rady a prinášalo svoj podstatný vplyv a hlas v slovenskej politike," uviedol Škripek.



Škripekov odchod potvrdila aj KÚ. Únia rokuje o predvolebnej spolupráci s hnutím OĽANO a stranou Za ľudí.



Tím KDH pred voľbami rozšírili v predchádzajúcich dňoch okrem iných aj expert na na zdravotníctvo Peter Stachura či bývalý minister školstva Ján Horecký. V pondelok (29. 5.) potvrdil opätovný návrat do politiky v tíme KDH aj František Mikloško.