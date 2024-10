Do kín vstúpili Akvabely z Prandorfa, film o ženách, ktoré lámu ľady

Bratislava 28. októbra (TASR) - Akvabely z Prandorfa je názov nového filmu režiséra Pala Korca (Cesta do raja, Čakáreň, Exponáty alebo príbehy z kaštieľa). Dokumentárna komédia s príbehmi piatich obyčajných žien z malej dedinky na Honte, ktoré sa rozhodli zlepšiť svoj život otužovaním, vstúpil do kín vo štvrtok (24. 10.), príznačne na začiatku otužileckej sezóny. Film prináša do kín distribučná spoločnosť Filmtopia.



Prandorf je dedinka, ktorá sa dnes volá Devičany. Päť kamarátok - Monika Slížiková, Gabriela Homolová, Silvia Kňazovičová, Monika Výbohová a Mariana Bátovská sa rozhodli "rebrandovať" svoj život. Každá cítila, že okrem starostlivosti o deti, manžela a domácnosť potrebuje robiť ešte niečo iné, čo by obohatilo ich život a pomohlo im vymaniť sa zo stereotypu, ktorý život v malej dedine často prináša. Zvolili si odvážne riešenie - zobrali sekeru a vysekali dieru do ľadu. Kúpenie v ľadovej vode ich otužilo aj spojilo. "Otužovanie mi dáva pocit nekonečnej slobody. Človek prekračuje svoje limity, posúva hranice. To sa nedá popísať, to treba zažiť," hovorí jedna z protagonistiek filmu Monika Slížiková.



Režisér Palo Korec vo svojej tvorbe plynulo prechádza medzi dokumentárnym a hraným žánrom. Tematicky sa zameriava na zobrazovanie jednoduchých ľudských príbehov, pomocou ktorých odkrýva zásadnejšie otázky o tom, ako prežiť život. Vo filmovej novinke sa zaostril na tému nabúravania stereotypov na vidieku. Korcov film ponúka cez postavy "akvabel" originálny pohľad na pomalé prenikanie moderných spoločenských postojov do obyčajnej slovenskej dediny.



"Je to iba taká malá revolta, ale v konzervatívnom uzavretom svete dediny je už aj tá veľmi výrazná. Studená voda je pre mňa metafora ich vzdoru a odvahy. Pápež Ján Pavol II. raz povedal, že človek by sa v živote nemal báť, ak chce svoj život naozaj prežiť. A ony sa prestali báť, a vďaka otužovaniu zažívajú uvoľnenie a radosť zo života," hovorí režisér filmu, v ktorom protagonistky prekonajú strach a na oplátku získavajú priateľstvo, sebadôveru a elán do života. "Práve jednoduché príbehy, ako je tento, môžu byť inšpiráciou - Akvabely z Prandorfa ukazujú, že niekedy na to, aby človek zmenil svoj život k lepšiemu, netreba veľa," dodáva distribučná spoločnosť.