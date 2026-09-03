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Do kín vstupuje česká romantická komédia Dokonalý deň
Keď sa Anne cestou na dôležitý pracovný pohovor pokazí auto, skončí vo vlaku, kde stretne spontánneho Edu a nechá sa vtiahnuť do nečakaného dobrodružstva, ktoré sa končí vášňou a vytriezvením.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Program slovenských kín je od štvrtka pestrejší o českú romantickú komédiu Dokonalý deň. Divákom ukáže, že aj jeden pokazený motor dokáže zmeniť celý život. V jednej z hlavných úloh snímky kombinujúcej romantiku, humor a emócie sa predstaví Vladimír Polívka a po jeho boku Kateřina Marie Fialová.
Keď sa Anne cestou na dôležitý pracovný pohovor pokazí auto, skončí vo vlaku, kde stretne spontánneho Edu a nechá sa vtiahnuť do nečakaného dobrodružstva, ktoré sa končí vášňou a vytriezvením. „Eda je krátko po rozchode a Anna čoskoro odíde do Kanady. Je čas rozlúčiť sa. Život má však pre Annu iné plány. V práci o ňu prejaví veľký záujem Ellis, sebavedomý muž, ktorý pôsobí ako presný opak Eda. Anna sa tak ocitá medzi dvoma odlišnými svetmi a tiež odlišnými možnosťami, kam môže jej život smerovať,“ približuje film režiséra Jiřího Matouška a scenáristky Marie Starej distribučná spoločnosť Magic Box.
V romantickej komédii tak náhodné stretnutie vo vlaku postupne zmení životy všetkých okolo a postaví Annu pred zásadné životné rozhodnutie. Vo filme ďalej hrajú Tereza Kostková, Natália Germani, Anna Dvořáková, Tomáš Jeřábek, Marek Taclík, Jan Nedbal, Pavel Nový a ďalší.
„Diváci, ktorí majú radi romantické filmy, si určite prídu na svoje. Je to intímny príbeh, ktorý vás postupne vtiahne do sveta oboch hlavných postáv a umožní vám prežiť ich cestu. Verím, že ľudia budú odchádzať z kina s dobrým pocitom, ktorý v nich ešte chvíľu zostane,“ hovorí režisér Jiří Matoušek o svojom novom filme, ktorým nadväzuje na debut Prázdniny s Broučkem. Dokonalý deň podľa neho dokáže vzbudiť aj určitú hrdosť. „Natáčali sme v krásnej českej prírode a s hercami, ktorí odviedli naozaj skvelú a poctivú prácu,“ poznamenal režisér.
Humor považuje za prirodzenú súčasť začiatku vzťahu. „Schopnosť smiať sa spolu je jedným z najpresnejších ukazovateľov, či si ľudia naozaj sadnú. V tom smiechu sa rýchlo odhalí niečo intímne, je to skratka o blízkosti. Preto som chcel postavy dostať do situácií, ktoré ich vytrhnú z ich komfortnej zóny. Práve tam spoločenské konvencie miznú a zostáva niečo skutočné. A tam sa podľa mňa rodí humor aj emócie,“ dodáva Matoušek.
Keď sa Anne cestou na dôležitý pracovný pohovor pokazí auto, skončí vo vlaku, kde stretne spontánneho Edu a nechá sa vtiahnuť do nečakaného dobrodružstva, ktoré sa končí vášňou a vytriezvením. „Eda je krátko po rozchode a Anna čoskoro odíde do Kanady. Je čas rozlúčiť sa. Život má však pre Annu iné plány. V práci o ňu prejaví veľký záujem Ellis, sebavedomý muž, ktorý pôsobí ako presný opak Eda. Anna sa tak ocitá medzi dvoma odlišnými svetmi a tiež odlišnými možnosťami, kam môže jej život smerovať,“ približuje film režiséra Jiřího Matouška a scenáristky Marie Starej distribučná spoločnosť Magic Box.
V romantickej komédii tak náhodné stretnutie vo vlaku postupne zmení životy všetkých okolo a postaví Annu pred zásadné životné rozhodnutie. Vo filme ďalej hrajú Tereza Kostková, Natália Germani, Anna Dvořáková, Tomáš Jeřábek, Marek Taclík, Jan Nedbal, Pavel Nový a ďalší.
„Diváci, ktorí majú radi romantické filmy, si určite prídu na svoje. Je to intímny príbeh, ktorý vás postupne vtiahne do sveta oboch hlavných postáv a umožní vám prežiť ich cestu. Verím, že ľudia budú odchádzať z kina s dobrým pocitom, ktorý v nich ešte chvíľu zostane,“ hovorí režisér Jiří Matoušek o svojom novom filme, ktorým nadväzuje na debut Prázdniny s Broučkem. Dokonalý deň podľa neho dokáže vzbudiť aj určitú hrdosť. „Natáčali sme v krásnej českej prírode a s hercami, ktorí odviedli naozaj skvelú a poctivú prácu,“ poznamenal režisér.
Humor považuje za prirodzenú súčasť začiatku vzťahu. „Schopnosť smiať sa spolu je jedným z najpresnejších ukazovateľov, či si ľudia naozaj sadnú. V tom smiechu sa rýchlo odhalí niečo intímne, je to skratka o blízkosti. Preto som chcel postavy dostať do situácií, ktoré ich vytrhnú z ich komfortnej zóny. Práve tam spoločenské konvencie miznú a zostáva niečo skutočné. A tam sa podľa mňa rodí humor aj emócie,“ dodáva Matoušek.