Do klasifikačného systému DRG majú pribudnúť nové zdravotné výkony

Bratislava 9. augusta (TASR) – Do klasifikačného systému DRG by malo pribudnúť nových 136 zdravotných výkonov. Vyplýva to z vyhlášky Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín. Tá sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



"Cieľom predkladaného materiálu je každoročná aktualizácia zoznamu zdravotných výkonov potrebných na vykazovanie poskytnutej ústavnej zdravotnej starostlivosti v systéme diagnosticko-terapeutických skupín, so zohľadnením požiadaviek odborností v jednotlivých špecializačných odboroch alebo certifikovaných pracovných činnostiach," uvádza sa v predkladanom materiáli.



Medzi novými zdravotnými výkonmi je ich 36 v špecializačnom odbore klinická onkológia, 22 v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, 22 v špecializačnom odbore hematológia a transfuziológia, 17 v špecializačnom odbore hematológia a onkológia, desať v špecializačnom odbore gastroenterologická chirurgia, dva v špecializačnom odbore nukleárna medicína, jeden v špecializačnom odbore urológia, tri v špecializačnom odbore otorinolaryngológia či šesť v certifikovanej pracovnej činnosti invazívna diagnostika a intervenčná liečba v kardiológii a intervenčnej angiológii.



Zo zoznamu zároveň vyradili 254 zdravotných výkonov, väčšinou z dôvodu ich duplicity. Predkladaný zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín na rok 2021 obsahuje celkovo 24.723 zdravotných výkonov pre kódovanie v systéme DRG.



DRG systém momentálne na Slovensku funguje v skúšobnej prevádzke. Jeho cieľom je nahradiť súčasný spôsob platieb pre nemocnice. Prostredníctvom neho je možné získať oveľa viac relevantných dát na detailnejšie porovnávanie výkonov nielen z hľadiska ich počtu, ale aj kvality, a to priamo z informačných systémov nemocníc.