Do klubu Sme rodina vstúpia R. Tabák, J. Krošlák a J. Šimko

Bratislava 31. augusta (TASR) - Do poslaneckého klubu Sme rodina vstúpia od 1. septembra poslanci Romana Tabák, Ján Krošlák a Jozef Šimko. Informovalo o tom tlačové oddelenie hnutia Sme rodina. Tabák a Krošlák sa dostali do parlamentu na kandidátke OĽANO, Šimko kandidoval za ĽSNS. Klub Sme rodina bude mať po novom 20 členov.



Všetci traja doteraz pôsobili v Národnej rade (NR) SR ako nezaradení poslanci. Tabák vylúčili z klubu OĽANO po tom, čo nepodporila žiadosť prokuratúry o súhlas s vydaním Roberta Fica (Smer-SD) do väzby. Krošlák opustil klub OĽANO, nesúhlasil s pôsobením lídra hnutia Igora Matoviča.



K oficiálnemu prestupu dôjde podľa Sme rodina až po splnení všetkých zákonných požiadaviek NR SR. Klub OĽANO aktuálne tvorí 47 poslancov, klub SaS 20 poslancov a v parlamente sú tiež štyria poslanci koaličnej strany Za ľudí, ktorí netvoria klub, keďže na utvorenie klubu treba osem poslancov.