Do konca mesiaca musia verejní funkcionári podať majetkové priznanie

Bratislava 3. apríla (TASR) - Verejní funkcionári musia do 30. apríla podať majetkové priznanie za predchádzajúci rok. Platí to i pre tých, ktorí počas minulého roka prestali pôsobiť vo funkcii. Oznámenie musia podať aj funkcionári, ktorých nominuje priamo či nepriamo štát i spoločnosť so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu. Upozorňuje na to predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií Boris Susko (Smer-SD). Pripomína termín i sankcie.



"Verejní funkcionári majú povinnosť podať oznámenie o svojich majetkových pomeroch vždy vtedy, ak sa ujmú funkcie verejného funkcionára, a to v lehote do 30 dní odo dňa ujatia sa funkcie. Potom majú tú povinnosť každý rok do 30. apríla za predchádzajúci kalendárny rok," skonštatoval Susko.



Šéf výboru upozornil, že povinnosť podať majetkové priznanie majú nielen verejní funkcionári explicitne menovaní v zákone. Povinnosť platí i pre funkcionárov, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje štát alebo spoločnosť so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu.



Odvoláva sa na zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorý sa vzťahuje aj na funkcie "štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu".



Susko ozrejmil, že tí, ktorým sa v minulom roku skončil výkon funkcie, musia podať priznanie za obdobie, v ktorom ju zastávali. Ak skončili napríklad v apríli, priznanie podávajú za prvé štyri mesiace roka. "V zmysle ústavného zákona sa ešte rok po skončení verejnej funkcie považuje na účely podania oznámenia za verejného funkcionára, čiže do 30. apríla musí podať oznámenie za predchádzajúci rok, hoci v tom roku skončil výkon verejnej funkcie," vysvetlil.