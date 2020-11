Do konca roka 2021 má fungovať 15 špeciálnych výsluchových miestností

Bratislava 14. novembra (TASR) - Do konca roka 2021 by malo na Slovensku fungovať 15 špeciálnych výsluchových miestností (ŠVM) pre detské obete a ďalšie obzvlášť zraniteľné obete trestných činov. Vznikajú v rámci projektu Policajného zboru (PZ) financovaného z eurofondov. Polícia pripravuje tiež ďalší projekt, ktorého cieľom je vybudovať osem miestností pomocou nórskeho finančného mechanizmu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Bárdyová.



Prvú špeciálnu výsluchovú miestnosť v rámci projektu vybudovali v roku 2019 na Akadémii PZ v Bratislave, priblížila hovorkyňa. Slúži predovšetkým na účely vzdelávania vyšetrovateľov a poverených príslušníkov PZ. Využíva sa aj na vykonávanie úkonov s obeťami trestných činov výkonnými útvarmi.



Ďalších 14 plánovaných miestností majú odovzdať do užívania najneskôr v decembri 2021. V súčasnosti sa vykonávajú rekonštrukčné práce miestností v objektoch Ministerstva vnútra SR, ktoré pôvodne slúžili na iný účel. Ako dodala hovorkyňa, v procese alebo v pláne sú aj viaceré verejné obstarávania.



Súčasťou realizovaného projektu je aj vzdelávanie policajtov. Na Akadémii PZ v Bratislave sa dosiaľ uskutočnilo už 16 kurzov. "Na jednom kurze sa zúčastňuje maximálne 12 policajtov. Kurz trvá päť dní a je zameraný na problematiku výsluchov v špeciálnej výsluchovej miestnosti a na kontakt medzi policajtom a obeťou trestného činu v rámci výsluchov v trestnom konaní," priblížila Bárdyová. Doplnila, že kurz a odborná príprava nadväzuje na aktuálne potreby praxe. Preškolených je už 169 policajtov vykonávajúcich vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie. "Pre potreby ŠVM boli spracované aj metodické pomôcky, ktoré vznikli v spolupráci s psychológmi, a tieto boli poskytnuté pre potreby praxe," dodala.



Zámer zriadiť špeciálne výsluchové miestnosti ohlásil úrad kriminálnej polície Prezídia PZ ešte v roku 2016. Realizácia projektu sa začala v roku 2018.



"Druhý projekt, ktorého cieľom je vybudovať ďalších osem ŠVM za podpory Nórskeho finančného mechanizmu je v súčasnosti v štádiu prípravy," doplnila Bárdyová. Realizovať by sa mohol v rokoch 2021 až 2023.