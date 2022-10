Do kondolenčných kníh na pamiatku zosnulým sa podpísal aj B. Kollár

Bratislava 3. októbra (TASR) - Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) sa v pondelok podvečer v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave podpísal do kondolenčných kníh. Zároveň si uctil pamiatku obetí nedeľnej (2. 10.) tragickej dopravnej nehody, ktorá si doteraz vyžiadala päť obetí.



Tri obete nehody boli študentmi najväčšej slovenskej univerzity. O život prišiel aj študent prvého ročníka Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.



Kollár ešte v noci vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým a rodinám obetí po nedeľnej tragédii v Bratislave. Zraneným zaželal skoré uzdravenie.



Počas dňa sa do kondolenčných kníh v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave podpísal aj predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO).



V centre Bratislavy narazilo v nedeľu v noci auto s opitým vodičom do zastávky mestskej hromadnej dopravy. Nehoda si vyžiadala piatich mŕtvych a niekoľko zranených.