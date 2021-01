Do kritickej infraštruktúry by mohol patriť aj sektor pôdohospodárstva

Bratislava 10. januára (TASR) - Medzi sektory kritickej infraštruktúry by mohol pribudnúť aj sektor pôdohospodárstva a medzi orgány štátnej správy na úseku kritickej infraštruktúry by sa mohlo zaradiť aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Navrhujú to poslankyne Národnej rady (NR) SR Anna Zemanová a Jarmila Halgašová (obe SaS) a poslanec Jaroslav Karahuta (Sme rodina) v novele zákona o kritickej infraštruktúre, ktorú predložili do parlamentu.



Poslanci návrh odôvodňujú tým, že poľnohospodárska produkcia, produkcia potravín a s tým spojené zásobovanie obyvateľstva zohráva kľúčovú úlohu na úseku hospodárskej a sociálnej funkcie štátu.



Novelou by tiež chceli rozšíriť okruh prvkov kritickej infraštruktúry nielen o "priame" prvky kritickej infraštruktúry, ale aj o "nepriame" prvky kritickej infraštruktúry, ktoré vyrábajú, dodávajú, opravujú alebo udržiavajú dôležité vybavenie pre priame prvky kritickej infraštruktúry. "Fungovanie priamych prvkov kritickej infraštruktúry je totiž často bytostne závislé od externých subdodávateľských vzťahov, bez ktorých je fungovanie priamych prvkov kritickej infraštruktúry z dlhodobého hľadiska ohrozené alebo vylúčené," odôvodnili predkladatelia.



"Kritická infraštruktúra SR pozostáva z prvkov, ktorých narušenie alebo zničenie by malo podľa sektorových kritérií a prierezových kritérií závažné nepriaznivé dôsledky na uskutočňovanie hospodárskej a sociálnej funkcie štátu, a tým na kvalitu života obyvateľov z hľadiska ochrany ich života, zdravia, bezpečnosti, majetku, ako aj životného prostredia," ozrejmili poslanci.



Poslanci v dôvodovej správe približujú, že v súčasnosti medzi orgány štátnej správy na úseku kritickej infraštruktúry patrí vláda SR, ministerstvo vnútra, hospodárstva, financií, investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, tiež rezort dopravy a výstavby, ministerstvo životného prostredia a ministerstvo zdravotníctva.



Nová legislatíva by v prípade schválenia mohla byť účinná od 1. apríla 2021.