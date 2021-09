Na Slovensku opäť zasadne do lavíc 706.825 žiakov

Bratislava 1. septembra (TASR) – Vo štvrtok 2. septembra sa po letných prázdninách opäť otvoria základné a stredné školy, pričom sa do nich vráti 706.825 žiakov. Do školských lavíc zasadne po úplne prvý raz 65.622 detí, ide o prvákov základných škôl. Situácia z minulého školského roka by sa však už opakovať nemala, školy sa už plošne z dôvodu pandémie zatvárať nemajú.



Pre školy pripravil rezort aj prehľadný manuál, v ktorom nájdu všetky potrebné informácie súvisiace s nastavením pravidiel na nový školský rok. "Verím, že tento rok bude v prvom rade reformný. Budeme sa totiž venovať množstvu opatrení a zmien. Už tento rok sa prvých 144 škôl stane modernejšími a krajšími. Vzniknú na nich priestory, ktoré budú podnetné, inšpiratívne a kde sa žiaci budú lepšie cítiť," uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS).



Do základných škôl vrátane špeciálnych škôl sa vráti 509.704 žiakov. Nárast celkového počtu žiakov základných škôl v porovnaní so školským rokom 2020/2021 je podľa informácií z odboru komunikácie a marketingu rezortu školstva o 23.425 žiakov.



Na stredné školy vrátane špeciálnych stredných škôl sa vráti celkovo 191.121 žiakov. Medzi nimi je aj 42.105 prvákov. Pokles celkového počtu žiakov stredných škôl v porovnaní so školským rokom 2020/2021 predstavuje 5414 žiakov.



S účinnosťou od 1. septembra je zároveň pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov do 31. augusta 2021, predprimárne vzdelávanie povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok.