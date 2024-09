Do lavíc zasadne vyše 740.000 žiakov základných a stredných škôl

Bratislava 2. septembra (TASR) - Školy otvoria svoje brány pre približne 528.000 žiakov základných škôl a okolo 214.000 žiakov stredných škôl. Do lavíc si prvýkrát sadne aj vyše 62.000 prváčikov základných škôl. TASR o tom informovalo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.



V tomto školskom roku prechádza od septembra na nový školský vzdelávací program ďalších 400 základných škôl. Učebné osnovy sa tam prispôsobia moderným potrebám. Vzdelávací systém musí podľa rezortu začať pripravovať žiakov na budúcnosť iným spôsobom. "Potrebujeme ich. Potrebujeme školy, ktoré deti vybavia praktickými zručnosťami a kritickým myslením. Potrebujeme mladú úspešnú generáciu, ktorá vie riešiť problémy a prispôsobovať sa novým výzvam," podotkol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).



V oblasti personálnej politiky plánuje MŠVVaM zmeny v kompenzačných príspevkoch pre pedagogických zamestnancov. Rozšíri sa tam okruh oprávnených príjemcov a zvyšuje sa podpora pre tých, ktorí pracujú v náročnejších podmienkach, napríklad na školách s vyšším podielom detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, priblížilo.



Jednou z priorít rezortu školstva je aj duševné zdravie. Rezort pripomína, že je dôležité deťom pomôcť pripraviť sa na návrat do školy. "Otvorená komunikácia s deťmi o ich obavách a pocitoch je v tomto prípade kľúčová - podporte ich v zdieľaní a uistite ich, že ich pocity sú v poriadku. Rodičia môžu deťom pomôcť vytvárať pozitívne očakávania. Dobré je zamerať sa na príjemné rituály spojené so školou," radí ministerstvo.



Za vhodné považuje taktiež podporiť socializáciu detí, napríklad stretnutiami s novými spolužiakmi. Zároveň odporúča pripraviť deti aj na možné ťažkosti a ubezpečiť ich, že majú podporu svojich najbližších aj pedagógov v škole.



"Rodičia by mali taktiež dávať pozor na to, aby deti neboli preťažené mimoškolskými aktivitami a mali dostatok času na oddych," uviedlo MŠVVaM. Doplnilo, že prvý deň v škole sa dá premeniť na pozitívny zážitok, napríklad spoločným výletom na zmrzlinu či do cukrárne, aby sa deti tešili na nový začiatok.