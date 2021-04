Do leta sa možno prihlásiť do súťaže The Innovation in Politics Awards

Bratislava 21. apríla (TASR) - Do konca júna možno prihlásiť európske projekty do piateho ročníka súťaže The Innovation in Politics Awards. Súťaž poukazuje na inovatívne projekty a kreatívne politické osobnosti.



Ocenené budú projekty, ktoré zdôrazňujú spoločné európske hodnoty, a to sociálnu rovnováhu, demokraciu a ľudské práva. Slovenské projekty sa o ceny uchádzali minulý rok vôbec po prvý raz a dva aj uspeli. "V kategórii digitalizácia vyhral projekt Žiadne plytvanie dátami v Košeci, ktorého autori navrhli lepší a udržateľnejší systém triedenia odpadu. Víťazom kategórie stratégie proti ochoreniu COVID-19 sa stal projekt hlavného mesta s názvom Domáca karanténa bez domova," spresnila PR manažérka Petra Jakubcová.



Dodala, že inovatívny politický projekt môže nominovať každý, prípadne môžu svoj projekt do súťaže prihlásiť samotní politici. Projekty musia spĺňať formálne kritériá a môžu byť prihlasované v deviatich kategóriách: kvalita života, komunity, demokracia, digitalizácia, ekológia, ekonomika, vzdelávanie, ľudské práva a stratégie proti ochoreniu COVID-19.