Do múzeí putovali v roku 2020 nálezy mincí i predmety z praveku

Bratislava 10. februára (TASR) – Veľké zbierky mincí, praveké umelecké predmety či prvky historickej výzbroje sú súčasťou archeologických nálezov, ktoré v predchádzajúcom roku a pol putovali do zbierok múzeí na celom Slovensku. Odbor archeológie Pamiatkového úradu (PÚ) SR na stránke uvádza, že od jesene 2019 do konca roka 2020 boli archeologické nálezy odovzdané do 17 múzeí z rôznych kútov Slovenska, v roku 2020 sa expozície múzeí obohatili o nálezy z 33 archeologických výskumov a dvoch jaskyniarskych prieskumov.



"Nálezy pochádzajúce z archeologických výskumov sú väčšinou veľké súbory nájdené počas výskumov osád, miest, hradov či kaštieľov, ale aj pohrebísk," spresňujú archeológovia z PÚ na webe inštitúcie.



V roku 2020 previedli do Tekovského múzea v Leviciach náhodne objavený nález približne 500 mincí kráľa Žigmunda Luxemburského (tzv. kvartingov), razených v rozmedzí rokov 1430 – 1437. Historické múzeum SNM dostalo do zbierky poklad vyše 300 strieborných mincí objavených v roku 2016 v Kostolných Kračanoch v okrese Dunajská Streda. "Ide najmä o toliare cisára Leopolda I., ale aj mince francúzskeho panovníka Ľudovíta XIV., teda platidlá z druhej polovice 17. storočia," dodali archeológovia z PÚ.



Do múzeí previedli aj predmety z praveku. "Patrí medzi ne bronzová čepeľ tzv. dýky na palici (Stabdolch) zo staršej doby bronzovej, objavenej na štrkovom ostrove Váhu v Hlohovci, o niečo mladšia bronzová dýka s jazykovitou rukoväťou z brehu potoka v Hriňovej, ale aj súbor bronzových prílb a ich súčastí, ktoré pochádzajú z Trhovišťa v okrese Michalovce či bronzová sekerka objavená v Tomášovciach v okrese Lučenec," pridali detaily z PÚ.



Medzi špecifické nálezy patria časti vojenskej výstroje. Dobre zdokumentovaným nálezom je napríklad prilba z Blatných Remiet v okrese Sobrance, ktorý pravdepodobne súvisí s tzv. Malou vojnou v marci 1939 a stretmi slovenskej armády s maďarskou kráľovskou armádou.



Osobitnú kategóriu nálezov predstavujú tie, ktoré pochádzajú z trestnej činnosti vyhľadávania a zberu archeologických nálezov detektormi kovov. Do správy Pamiatkového úradu SR sa dostávajú súbory, ktoré boli zabavené políciou. "Za posledný rok aj pár mesiacov sme previedli niekoľko takýchto súborov, z ktorých jeden obsiahly, získaný rabovaním nálezísk pravdepodobne v okrese Trnava, bol odovzdaný Západoslovenskému múzeu v Trnave," priblížili pracovníci z Odboru archeológie PÚ. "Ďalší bol tvorený do veľkej miery predmetmi spojenými s baníctvom a bol získaný pri rabovačke v stredoslovenskej banskej oblasti. Predmety preto zamierili do zbierkového fondu špecializovaného Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici a Pohronského múzea v Novej Bani," dodali.