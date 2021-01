Do nádob na bioodpad sa nemôže vhadzovať varené jedlo či textil

Bratislava 28. januára (TASR) - Do nádob na biologicky rozložiteľný odpad sa nemôže vhadzovať varené jedlo, nebezpečný odpad, textil, plastové a iné nádoby. Pre TASR to uviedla Ivana Maleš z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky.



Bioodpad sa rozlišuje na zelený a kuchynský. Zelený odpad je záhradný ako napríklad tráva, lístie, polámané halúzky alebo kvety. Kuchynský odpad vzniká v kuchyni. Kompostovať sa môžu šupky z ovocia a zeleniny či škrupiny z vajíčok, servítky aj rolky z toaletného papiera, vysvetľuje Maleš.



Biologicky rozložiteľný odpad sa môže skladovať rôzne. "Niekomu stačí obyčajná plastová nádoba, lebo má doma záhradný kompostér a každý deň ho tam odnesie. Tak mu bioodpad nestojí dlho doma na linke," približuje Maleš. Dodáva, že ak samospráva zabezpečuje zber a bioodpad majú ľudia doma niekoľko dní, mali by ho skladovať vo vzdušnej, dierkovanej nádobe. Podľa Maleš sa zabezpečí vyparenie vody z bioodpadu a nebude tak kvasiť. "Tým pádom ani smrdieť," poznamenala Maleš. Konštatuje, že záhradný odpad by sa mal vynášať aspoň raz za dva týždne, kuchynský aspoň raz za týždeň.



Samosprávy musia podľa zákona zabezpečiť zber bioodpadu od 1. januára. Prechodné obdobie je do 30. júna tohto roka, kedy si môžu samosprávy uplatniť výnimku z povinnosti zberu.