Do nakrúcania českej komédie sa zapojilo aj vyše 2000 komparzistov

Bratislava 15. marca (TASR) - Program letných kín spestrí nová česká "punkromantická" komédia Kúzlo derby. Do jej nakrúcania sa zapojilo aj vyše 2000 komparzistov. "Chcelo to vytvoriť na opis diela nové slovo, pretože postavy naozaj prežívajú romance, ale tak nejako po svojom," hovorí jeden z režisérov filmovej novinky Vladimír Skórka, ktorý si počas pandémie získal divákov internetovým komediálnym seriálom sKORO NA mizině.



Kúzlo derby nakrútil podľa scenára Petra Kolečka, ktorý je aj spolurežisérom filmu. Skórka prízvukuje, že tvorcovia nemali ambíciu nakrútiť ďalšiu rodinnú či zamilovanú komédiu. Hlavné úlohy vo filme, ktorého premiéra je naplánovaná na 17. júla, stvárnili Jiří Langmajer, Jitka Čvančarová, Michal Dlouhý, Petra Nesvačilová, Ondřej Sokol, Martin Finger, Petr Uhlík, Michal Isteník, Jiří Lábus, Jiří Vyorálek.







Komédia vznikala na mnohých miestach v Prahe a v Ostrave, kde sa postupne rozohrávajú jednotlivé príbehy. Vyústia do veľkolepého finále priamo na letenskom štadióne futbalovej Sparty. "Tu sa okrem hercov zapojilo do nakrúcania viac ako dvetisíc komparzistov, okrem iného aj z radov fanúšikov, ktorí pomohli vytvoriť pôsobivú futbalovú atmosféru," poznamenáva distribučná spoločnosť Bontonfilm.



Ďalej avizuje, že futbal v novej českej komédii je len kulisou, prakticky hracou plochou, na ktorej sa odohráva niekoľko vzájomne prepletených príbehov. Život každej z postáv je síce nejakým spôsobom ovplyvnený dianím na trávniku, tribúnach, v šatniach alebo na komentátorskom stanovisku, ale v prvom rade ide o vzťahy - ľúbostné, priateľské, rodičovské aj pracovné.



"Moja postava je vyštudovaná bohemistka a pedagogička na vysokej škole, ktorá je však zároveň skalnou fanúšičkou Sparty, takže v sebe má tak trocha paradox," približuje Petra Nesvačilová. Herečka poznamenala, že postavy scenáristu Kolečka majú v sebe vždy istý presah. "Čo ma osobne veľmi baví. O niečo menej ma bavilo nočné nakrúcanie. Byť na materskej a prísť domov o šiestej ráno bola naozaj výzva," priznala Nesvačilová k filmu, v ktorom síce pôjde o najslávnejší duel prvej futbalovej ligy, ale poslúži len ako vedľajší motív. Prím bude hrať láska a vášeň v rôznych podobách.