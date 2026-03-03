Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. marec 2026Meniny má Bohumil, Bohumila
< sekcia Slovensko

Do Národnej ceny kvality v odbornom vzdelávaní sa prihlásilo 86 škôl

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Najväčší záujem prihlásených škôl bol o kategóriu Podporné tímy a ich prínos pre školskú klímu (35 prihlášok), výrazný záujem zaznamenala aj kategória Medzinárodná spolupráca - 24 prihlášok.

Autor TASR
Bratislava 3. marca (TASR) - Do aktuálneho piateho ročníka Národnej ceny kvality v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) sa prihlásilo 86 stredných odborných škôl z celého Slovenska. Informoval o tom Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV).

Najväčší záujem prihlásených škôl bol o kategóriu Podporné tímy a ich prínos pre školskú klímu (35 prihlášok), výrazný záujem zaznamenala aj kategória Medzinárodná spolupráca - 24 prihlášok. V kategórii Mimoriadna osobnosť v oblasti zabezpečovania kvality OVP školy nominovali 17 osobností, desať škôl malo záujem o nomináciu v kategórii Umelá inteligencia v odbornom vzdelávaní.

„Počet prihlášok sa oproti minulému ročníku zdvojnásobil, čo nás teší a potvrdzuje rastúci záujem škôl o systematický rozvoj kvality,“ uviedla námestníčka riaditeľa pre úsek celoživotného vzdelávania v ŠIOV Ľubica Gállová.

Porota z prihlásených vyberie troch finalistov v každej kategórii. Tí sa predstavia porotcom 24. marca formou online prezentácií. Víťazi budú slávnostne ocenení 30. apríla počas záverečnej konferencie Mesiaca kvality v OVP 2026 v Novej synagóge v Žiline.
.

Neprehliadnite

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027