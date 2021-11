VIDEO: Do Noci divadiel sa zapojí 57 divadiel v 24 mestách

Bratislava 11. novembra (TASR) - Dvanásty ročník celoslovenského podujatia medzinárodného významu Noc divadiel sa uskutoční v sobotu 20. novembra. Do podujatia sa zapojí 57 divadiel v 24 mestách. Informovali o tom organizátori na štvrtkovej tlačovej konferencii za účasti ministerky kultúry SR Natálie Milanovej (OĽANO).



"Kultúra, žiaľ, musí stále fungovať v obmedzenom režime, preto vítam každú aktivitu, ktorá priláka divákov nielen do hľadiska, ale aj do zákulisia, dovolí im spoznať divadlo aj v priestore, ktorý zostáva pre nich tajomný," komentovala Milanová podujatie, ktoré prináša divákom nové zážitky. "Chcela by som pozvať všetkých pravidelných návštevníkov kultúrnych podujatí, ale aj nových, ktorí si tú skúsenosť chcú iba vybudovať, aby sa prišli pozrieť na Noc divadiel," povedala.







Šéfka rezortu kultúry pripomenula aj k aktuálne pandemické opatrenia, platné v rámci kultúrneho semafora. "V čiernych okresoch už bude platiť pre zaočkovaných limit 100 ľudí v interiéri a 100 ľudí v exteriéri. Pre nás je však veľmi dôležité, že samotné podujatia sa vôbec uskutočnia," uviedla. Milanová verí, že 12. ročník Noci divadiel bude úspešný a bezpečný. "Ako hovoríme dlhodobo - očkovanie je cesta z pandémie a cesta, vďaka ktorej bude môcť aj kultúra fungovať," poznamenala.



Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu, ktorý je hlavným organizátorom Noci divadiel, potvrdila, že základným cieľom podujatia je prezentovať divadlo hravou formou. "Heslom Noci divadiel je predovšetkým kreativita," podotkla s tým, že podujatie, do ktorého sa zapájajú nielen profesionálne divadlá, ale aj kultúrne centrá a priestory, je vďaka svojej otvorenosti a kreativite aj o hľadaní nového diváka. "Tento rok pracujeme s heslom Cesta dlhých dní do Noci divadiel. Ide o slovnú hračku, ktorá súvisí so slávnou hrou Eugena O'Neilla Cesta dlhého dňa do noci, ktorý nie je veselý, je to dramatický text, ktorý ukazuje na odvrátenú stránku reality a našej spoločnosti," vysvetlila s tým, že Noc divadiel má poukázať aj na to, čo všetko môže divadelná komunita v krízovej situácii ponúknuť. "Verím, že aj vďaka tomto podujatiu si uvedomíme, aká dôležitá je prítomnosť divadla a umenia v našej spoločnosti," zdôraznila.



Projekt, ktorého iniciátorom je chorvátska Noc kazališta, spája stovky európskych divadiel počas jednej noci. Divadlá na Slovensku sa pomyselne spoja o 19.00 h, aby spoločným potleskom odštartovali Noc divadiel. Divákov lákajú na voľné či špeciálne vstupné, ale hlavne na "divadlo vo všetkých jeho formách a podobách". Vybrať si môžu z rozprávok, nočného sprievodu, môžu si tiež zahrať spoločenskú hru, nahliadnuť do zákulisia prípravy hry či muzikálového predstavenia, pozrieť si divadlo vo virtuálnej realite alebo diskutovať.