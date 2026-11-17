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Do Noci divadiel sa zapojí vyše 80 divadiel a kultúrnych inštitúcií
Tohtoročná téma NE/PREBUDENÍ odkazuje na literárnu klasiku - novelu Neprebudený slovenského spisovateľa Martina Kukučína.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Umelcov, divadlá a publikum naprieč Slovenskom spojí Noc divadiel v sobotu 21. novembra. Do 17. ročníka celoslovenského podujatia európskeho významu sa zapojí v 33 mestách vyše 80 divadiel, umeleckých škôl, kultúrnych inštitúcií a nezávislých umeleckých zoskupení. Divákom ponúknu predstavenia, koncerty, premiéry, workshopy, diskusie aj pohľad do zákulisia. Ako ďalej informuje Divadelný ústav, ktorý podujatie koordinuje, jeho tohtoročná téma NE/PREBUDENÍ pozýva k väčšej citlivosti, empatii a záujmu o svet okolo nás.
„Noc divadiel obhajuje rekordný počet zapojených subjektov z minulého ročníka a potvrdzuje, že záujem o spoločné divadelné zážitky, objavovanie nových foriem umenia a stretnutia s tvorcami má na Slovensku svoje pevné miesto,“ uvádza Divadelný ústav k podujatiu, ktoré počas jedného dňa a jednej noci prinesie vyše 90 divadelných predstavení, 12 koncertných programov a štyri premiéry. Súčasťou programu sú desiatky aktivít - od tanečných a pohybových performancií, muzikálov a operiet cez improvizácie, kabarety, diskusie a tvorivé workshopy až po komentované prehliadky divadelných priestorov.
Tohtoročná téma NE/PREBUDENÍ odkazuje na literárnu klasiku - novelu Neprebudený slovenského spisovateľa Martina Kukučína. „Preškrtnuté ´NE´ nie je negáciou, ale pozvaním. Pozvaním prebudiť predstavivosť, citlivosť, empatiu, spoločenský dialóg aj záujem o kultúru,“ vysvetľuje Divadelný ústav s tým, že téma zároveň prináša súčasný spoločenský rozmer a otvára otázku ľudskosti v prostredí, v ktorom sa odlišnosť často stretáva s nepochopením, posmechom alebo odsudzovaním.
Noc divadiel ponúkne širokú škálu žánrov a foriem. Diváci si budú môcť vyberať z činoherných inscenácií, komédií, muzikálov, operiet, súčasného tanca, bábkových predstavení, autorských projektov, improvizácií či kabaretných programov. Súčasťou programu budú aj koncerty klasickej, súčasnej a autorskej hudby.
Osobitné miesto majú tohtoročné premiéry. „Divadlo Pod balkónom v Banskej Bystrici uvedie premiéru detského predstavenia Ježibabka Metlovičová zasahuje. Divadlo Pôtoň v Bátovciach pripravilo premiéru inscenácie Postsedliaci, ktorá sa prostredníctvom divadelnej parafrázy knihy antropológa Juraja Buzalku zamýšľa nad tým, čo v nás zostalo zo sedliackej minulosti,“ dodáva koordinátor Noci divadiel, počas ktorej predstavia novú tvorbu aj ďalšie zapojené divadlá a umelecké kolektívy.
Program myslí aj na najmenších divákov a ich rodiny. Čakajú ich rozprávkové príbehy, bábkové a interaktívne predstavenia aj tvorivé divadelné workshopy. „Mestské divadlo Banská Bystrica uvedie Tri prasiatka a vlka úžerníka, v Trenčíne ožije príbeh Čin-čin podľa Ľudmily Podjavorinskej a Divadlo Poprad pozve deti na rozprávku Lara a nebo,“ avizuje Divadelný ústav a potvrdzuje, že počas Noci divadiel zaznie aj tento rok presne o 19.00 h spoločný potlesk divákov, hercov, divadelníkov a návštevníkov podujatí naprieč Slovenskom, ktorý je symbolom spolupatričnosti, vzájomnej podpory a vedomia, že divadlo dokáže prepájať ľudí bez ohľadu na mesto, región či podobu umeleckého zážitku.
Viac informácií a kompletný program nájdu záujemcovia na www.nocdivadiel.sk.
„Noc divadiel obhajuje rekordný počet zapojených subjektov z minulého ročníka a potvrdzuje, že záujem o spoločné divadelné zážitky, objavovanie nových foriem umenia a stretnutia s tvorcami má na Slovensku svoje pevné miesto,“ uvádza Divadelný ústav k podujatiu, ktoré počas jedného dňa a jednej noci prinesie vyše 90 divadelných predstavení, 12 koncertných programov a štyri premiéry. Súčasťou programu sú desiatky aktivít - od tanečných a pohybových performancií, muzikálov a operiet cez improvizácie, kabarety, diskusie a tvorivé workshopy až po komentované prehliadky divadelných priestorov.
Tohtoročná téma NE/PREBUDENÍ odkazuje na literárnu klasiku - novelu Neprebudený slovenského spisovateľa Martina Kukučína. „Preškrtnuté ´NE´ nie je negáciou, ale pozvaním. Pozvaním prebudiť predstavivosť, citlivosť, empatiu, spoločenský dialóg aj záujem o kultúru,“ vysvetľuje Divadelný ústav s tým, že téma zároveň prináša súčasný spoločenský rozmer a otvára otázku ľudskosti v prostredí, v ktorom sa odlišnosť často stretáva s nepochopením, posmechom alebo odsudzovaním.
Noc divadiel ponúkne širokú škálu žánrov a foriem. Diváci si budú môcť vyberať z činoherných inscenácií, komédií, muzikálov, operiet, súčasného tanca, bábkových predstavení, autorských projektov, improvizácií či kabaretných programov. Súčasťou programu budú aj koncerty klasickej, súčasnej a autorskej hudby.
Osobitné miesto majú tohtoročné premiéry. „Divadlo Pod balkónom v Banskej Bystrici uvedie premiéru detského predstavenia Ježibabka Metlovičová zasahuje. Divadlo Pôtoň v Bátovciach pripravilo premiéru inscenácie Postsedliaci, ktorá sa prostredníctvom divadelnej parafrázy knihy antropológa Juraja Buzalku zamýšľa nad tým, čo v nás zostalo zo sedliackej minulosti,“ dodáva koordinátor Noci divadiel, počas ktorej predstavia novú tvorbu aj ďalšie zapojené divadlá a umelecké kolektívy.
Program myslí aj na najmenších divákov a ich rodiny. Čakajú ich rozprávkové príbehy, bábkové a interaktívne predstavenia aj tvorivé divadelné workshopy. „Mestské divadlo Banská Bystrica uvedie Tri prasiatka a vlka úžerníka, v Trenčíne ožije príbeh Čin-čin podľa Ľudmily Podjavorinskej a Divadlo Poprad pozve deti na rozprávku Lara a nebo,“ avizuje Divadelný ústav a potvrdzuje, že počas Noci divadiel zaznie aj tento rok presne o 19.00 h spoločný potlesk divákov, hercov, divadelníkov a návštevníkov podujatí naprieč Slovenskom, ktorý je symbolom spolupatričnosti, vzájomnej podpory a vedomia, že divadlo dokáže prepájať ľudí bez ohľadu na mesto, región či podobu umeleckého zážitku.
Viac informácií a kompletný program nájdu záujemcovia na www.nocdivadiel.sk.