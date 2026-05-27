Do Noci kostolov sa zapoja viaceré farnosti Nitrianskej diecézy

Ruina kláštora Skalka nad Váhom pri Trenčíne. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Nitra 27. mája (TASR) - Do aktuálneho 6. ročníka podujatia Noc kostolov sa 29. mája zapoja viaceré farnosti v Nitrianskej diecéze Informovalo o tom Nitrianske biskupstvo.

Ako doplnilo, brány kostolov budú počas podujatia otvorené vo farnostiach v Nových Zámkoch, Kolíňanoch, Vrábľoch, Šuranoch, Trenčíne, Skalke nad Váhom, Komjaticiach i Kostoľanoch pod Tríbečom. „Konkrétny program podujatí zverejnia jednotlivé farnosti na svojich webových stránkach,“ uviedlo biskupstvo.

Cieľom Noci kostolov je sprístupniť chrámy širokej verejnosti. Medzinárodné podujatie vzniklo v roku 1995 vo Frankfurte nad Mohanom a postupne sa rozšírilo aj do ďalších miest v Nemecku. V roku 2005 sa dostalo do Rakúska a postupne i do ďalších krajín Európy. „Po prvotných zapojeniach jednotlivých chrámov sa Slovensko organizovanejšie pridalo v roku 2011,“ pripomenulo Nitrianske biskupstvo.
