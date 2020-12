Do novinárskej súťaže #AllForJan Award možno predkladať nominácie

Bratislava 16. decembra (TASR) – Do druhého ročníka novinárskej súťaže #AllForJan Award možno predkladať nominácie. Ocenené budú články s najlepším mediálnym pokrytím, tiež spravodajstvo so značným dosahom na spoločnosť a inovatívne spôsoby priblíženia príbehu verejnosti. TASR o tom informoval senior PR manažér Ringier Axel Springer Media Peter Porubský.



„Cena sa udeľuje novinárom v strednej a východnej Európe, ktorí vo svojej profesionálnej práci zostávajú verní hodnotám ako otvorenosť, odvaha a nekompromisné spravodajstvo o spoločensky dôležitých témach,“ doplnil. Cena má byť udelená pri príležitosti tretieho ročníka Media for Freedom Summit, ktorý sa má uskutočniť online 25. februára.



Porubský spresnil, že hodnotené budú tlačové, rozhlasové, televízne a internetové materiály, uverejnené alebo odvysielané v médiách od 1. januára do 30. decembra 2020.



Súčasťou poroty, ktorá vyhodnotí prihlásené príspevky a vyhlási víťaza súťaže, má byť podpredsedníčka Európskej komisie Věra Jourová či bývalý poľský prezident Lech Walesa. Tiež odborná verejnosť a osobnosti z médií.



Cena je pomenovaná po hnutí #AllForJan, ktoré vzniklo po vražde novinára Jána Kuciaka.