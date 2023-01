Do novinárskej súťaže #AllForJan Award možno predkladať prihlášky

Bratislava 24. januára (TASR) - Do štvrtého ročníka novinárskej súťaže #AllForJan Award možno predkladať prihlášky do 7. februára. TASR o tom informoval senior PR manažér Ringier Axel Springer Media Peter Porubský.



V súťaži budú ocenené reportáže a články s najlepším mediálnym pokrytím, zdôrazňujúce spoločensky dôležité témy. "Hodnotené budú printové, rozhlasové, televízne a internetové materiály zverejnené alebo odvysielané v médiách v období od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022," uviedol Porubský.



Priblížil, že cenu Jána Kuciaka udelia 2. marca počas slávnostného galavečera spojeného s premiérou dokumentárneho filmu The Killing of a Journalist.