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Do obnovy škôl a kultúrnych pamiatok pôjde 150 miliónov eur
Rezort zverejnil podmienky výzvy, ktorá podporí obnovu materských, základných, stredných škôl a základných umeleckých škôl, rovnako aj kultúrnych domov, galérií, múzeí, knižníc či divadiel.
Autor TASR
Bratislava 8. júna (TASR) - Do obnovy škôl a kultúrnych pamiatok smeruje 150 miliónov eur z Modernizačného fondu. Do výzvy sa môžu zapojiť obce, vyššie územné celky a nimi zriadené príspevkové alebo rozpočtové organizácie. Žiadosti je možné podávať do 31. augusta. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.
Rezort zverejnil podmienky výzvy, ktorá podporí obnovu materských, základných, stredných škôl a základných umeleckých škôl, rovnako aj kultúrnych domov, galérií, múzeí, knižníc či divadiel. „Z Modernizačného fondu sme spustili novú výzvu, ktorá bude smerovať do komplexnej obnovy škôl aj kultúrnych objektov. Som si vedomý, že práve tieto dve oblasti majú veľký investičný deficit, v štátnom rozpočte či v rozpočte samospráv ťažko na tento účel nájsť takúto sumu peňazí a preto som rád, že sa nám podarilo pripraviť z našich zdrojov takúto výzvu,“ povedal minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
Žiadatelia môžu podľa MŽP získať na svoj projekt od 800.000 do päť miliónov eur, pričom maximálna miera podpory predstavuje 95 percent oprávnených nákladov projektu. Podporené bude zateplenie budov, výmeny striech, modernizácia vykurovania s využitím obnoviteľných zdrojov energie, napríklad formou inštalácie tepelných čerpadiel, výmena svietidiel, elektroinštalácie, ale tiež inštalácia nových technológií do vetrania, chladenia a zvyšovania komfortu vnútorného prostredia.
„Kultúrne inštitúcie sú neoddeliteľnou súčasťou života miest a obcí. Mnohé z nich však sídlia v budovách, ktoré si vyžadujú rozsiahlu modernizáciu. Táto výzva predstavuje významnú príležitosť, ako zlepšiť ich technický stav, znížiť prevádzkové náklady a zabezpečiť kvalitnejšie prostredie pre kultúru aj pre verejnosť,“ dodala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).
Pri podaní žiadosti žiadateľ predloží projektovú dokumentáciu, doklad povoľujúci realizáciu projektu a energetické posúdenie budovy. Náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie a energetického posúdenia budovy sú oprávnené aj v prípade, ak vznikli ešte pred podaním žiadosti, priblížilo MŽP.
Kompletná výzva vrátane formulára na podanie žiadosti je zverejnená na webovej stránke Environmentálneho fondu.
Rezort zverejnil podmienky výzvy, ktorá podporí obnovu materských, základných, stredných škôl a základných umeleckých škôl, rovnako aj kultúrnych domov, galérií, múzeí, knižníc či divadiel. „Z Modernizačného fondu sme spustili novú výzvu, ktorá bude smerovať do komplexnej obnovy škôl aj kultúrnych objektov. Som si vedomý, že práve tieto dve oblasti majú veľký investičný deficit, v štátnom rozpočte či v rozpočte samospráv ťažko na tento účel nájsť takúto sumu peňazí a preto som rád, že sa nám podarilo pripraviť z našich zdrojov takúto výzvu,“ povedal minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
Žiadatelia môžu podľa MŽP získať na svoj projekt od 800.000 do päť miliónov eur, pričom maximálna miera podpory predstavuje 95 percent oprávnených nákladov projektu. Podporené bude zateplenie budov, výmeny striech, modernizácia vykurovania s využitím obnoviteľných zdrojov energie, napríklad formou inštalácie tepelných čerpadiel, výmena svietidiel, elektroinštalácie, ale tiež inštalácia nových technológií do vetrania, chladenia a zvyšovania komfortu vnútorného prostredia.
„Kultúrne inštitúcie sú neoddeliteľnou súčasťou života miest a obcí. Mnohé z nich však sídlia v budovách, ktoré si vyžadujú rozsiahlu modernizáciu. Táto výzva predstavuje významnú príležitosť, ako zlepšiť ich technický stav, znížiť prevádzkové náklady a zabezpečiť kvalitnejšie prostredie pre kultúru aj pre verejnosť,“ dodala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).
Pri podaní žiadosti žiadateľ predloží projektovú dokumentáciu, doklad povoľujúci realizáciu projektu a energetické posúdenie budovy. Náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie a energetického posúdenia budovy sú oprávnené aj v prípade, ak vznikli ešte pred podaním žiadosti, priblížilo MŽP.
Kompletná výzva vrátane formulára na podanie žiadosti je zverejnená na webovej stránke Environmentálneho fondu.