Do ochrany vzdušného priestoru SR by sa malo pripojiť Maďarsko

Bratislava 13. mája (TASR) - Do ochrany vzdušného priestoru Slovenskej republiky by sa už čoskoro malo pripojiť Maďarsko. Ministerstvo obrany (MO) SR očakáva podpis dohody v najbližších týždňoch. Spolupráca krajín v oblasti ochrany vzdušného priestoru SR bude aj predmetom júnového stretnutia ministrov obrany krajín V4. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Martina Kakaščíková.



Česko a Poľsko na základe minuloročnej dohody deklarovali pripravenosť chrániť vzdušný priestor Slovenska do konca roka 2023. "Ministerstvo obrany SR už pracuje na zabezpečení ochrany vzdušného priestoru SR aj v roku 2024 naďalej v súčinnosti s Českou republikou, Poľskom a taktiež Maďarskom, ktoré deklarovalo svoju pripravenosť zapojiť sa do súčasnej iniciatívy pre ochranu vzdušného priestoru SR. Politická dohoda už existuje a čoskoro bude aj podpísaná," avizovala hovorkyňa.



Ako vysvetlila, Slovenská republika má dlhodobo podpísané zmluvy o spolupráci v oblasti vojenského letectva so všetkými partnermi z V4. "Na základe týchto rámcových zmlúv MO SR uzavrelo vykonávacie dohody s Českou republikou a Poľskom, ktoré určujú pravidlá a štandardné operačné procesy pri ochrane vzdušného priestoru SR lietadlami partnerov," priblížila hovorkyňa.



Ochranu slovenského neba prevzali spojenci po uzemnení stíhačiek MiG-29. Slovensko v súčasnosti čaká na nové stíhacie lietadlá F-16, ktorých dodanie sa oneskorilo. "Podľa aktuálnej dohody by mali byť prvé štyri kusy lietadiel F-16 Block 70 dodané na Slovensko v priebehu roka 2024. Následne, po dosiahnutí prvotnej operačnej spôsobilosti, budú môcť Ozbrojené sily SR s novou technikou F-16 prevziať ochranu slovenského vzdušného priestoru," doplnila Kakaščíková.