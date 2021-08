Rezort zdravotníctva: O očkovanie v ambulanciách má záujem 580 lekárov

Bratislava 13. augusta (TASR) - Do očkovania proti ochoreniu COVID-19 v ambulanciách všeobecných lekárov sa do piatka zapojilo 580 ambulantných lekárov z celého Slovenska. Spolu si objednali 13.632 dávok vakcíny. TASR o tom v piatok informovalo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.



Rezort tvrdí, že jeho cieľom bolo pripraviť proces tak, aby bol pre lekárov čo najjednoduchší, s minimom byrokratických úkonov. "Preto boli do tvorby celého procesu, teda od registrácie lekára cez objednanie vakcín až po vykazovanie, zapojení predstavitelia odborných spoločností lekárov a hlavní odborníci MZ SR," doplnil.



Ambulantným lekárom je od začiatku k dispozícii webová stránka ministerstva, kde nájdu všetky informácie týkajúce sa očkovania, umiestnené na jednom mieste.



Vakcíny, ktorú sú distribuované do lekární po celom Slovensku raz za týždeň, lekár objednáva až po doručenej zmluve s MZ SR a jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. Tento proces trvá približne päť pracovných dní.



MZ SR dodalo, že povinnosťou lekára po zaočkovaní pacienta je tiež vykázať očkovanie v jeho elektronickej zdravotnej dokumentácii a umožniť tak vydanie Digitálneho COVID preukazu EÚ.