Do Olympijského odznaku všestrannosti sa zapojilo vyše 40.000 žiakov

Bratislava 28. februára (TASR) - Do projektu Olympijský odznak všestrannosti (OLOV) sa v školskom roku 2023/2024 zapojilo rekordných 41.838 žiakov zo 465 škôl. Zlatý odznak získalo 1259, strieborný 3364 a bronzový 6214 detí. TASR o tom informovali organizátori s tým, že krajské kolá OLOV sa uskutočnia v marci a apríli.



"Každému zapojenému žiakovi sme poslali certifikát s jeho výsledkami a tým, ktorí splnili podmienky, aj príslušný odznak. Školy už môžu v týchto dňoch prihlasovať svoje kolektívy do krajských kôl, odkiaľ najlepší postúpia na celoslovenské finále," uviedol projektový manažér OLOV Milan Špánik.



Krajské kolá sa začnú 13. marca v Trenčíne, ďalšie sa uskutočnia v Trnave (26. marca), Pezinku (27. marca), Košiciach (9. apríla), Poprade (10. apríla), Banskej Bystrici (11. apríla), Žiline (15. apríla) a v Zlatých Moravciach (17. apríla). Celoslovenské finále je v tomto roku naplánované počas osláv Olympijského dňa v júni.



OLOV je projekt Slovenského olympijského a športového výboru. V spolupráci s učiteľmi telesnej výchovy sa snaží rozvíjať športovú všestrannosť žiakov. Ide o najväčšiu školskú športovú súťaž na Slovensku pre žiakov od šiesteho do deviateho ročníka.