Do OP+ pribudnú ľudia, ktorí prekonali covid pred menej ako 180 dňami

Bratislava 11. februára (TASR) - Do režimu OP+ budú od 15. februára zahrnuté aj osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Zároveň sú schopné sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Za negatívny test sa podľa ÚVZ bude považovať RT-PCR a LAMP test nie starší ako 72 hodín a aj antigénový test nie starší ako 48 hodín.



Osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19, sa preukazuje na základe pozitívneho výsledku PCR testu. U detí do 12 rokov aj potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu. Potvrdenie o prekonaní možno podľa ÚVZ nahradiť digitálnym COVID preukazom Európskej únie, ak ho má osoba vydaný. "V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby," uvádza sa vo vyhláške.



Podmienky pre organizáciu hromadných podujatí zostávajú rovnaké ako doteraz, tvrdia hygienici.