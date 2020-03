Do parlamentu boli zvolení aj viacerí primátori a starostovia

Bratislava 2. marca (TASR) - V sobotných (29. 2.) parlamentných voľbách sa o post v Národnej rade SR úspešne uchádzali viacerí súčasní primátori a starostovia. Vyplýva to zo zoznamu zvolených poslancov, ktorý po vyhlásení oficiálnych výsledkov zverejnil Štatistický úrad SR.



Za víťaznú stranu OĽaNO sa do parlamentu dostali traja primátori a dve starostky. Ide o primátorku Skalice Annu Miernu, primátora Turčianskych Teplíc Igora Husa, primátorku Poltára Martinu Brisudovú, starostku obce Chmeľnica Zitu Pleštinskú a starostku obce Kunerad Moniku Kaveckú.



Zo Smeru-SD by mali nastúpiť do Národnej rady SR primátor Michaloviec Viliam Zahorčák, primátor Kežmarku Ján Ferenčák a primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.



Z hnutia Sme rodina by mal do poslaneckých lavíc zasadnúť zástupca starostu Ľuboš Krajčír.



Uspel aj primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko, kandidát ĽSNS.



Z SaS sa do parlamentu žiaden primátor, respektíve starosta obce, podľa oficiálnych výsledkov nedostal.



Zvolení zo strany Za ľudí boli primátor Hlohovca Miroslav Kollár, primátor Nitry Marek Hattas a starosta obce Spišský Hrhov Vladimír Ledecký.