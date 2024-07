Do parlamentu nastúpia za europoslancov za Smer-SD Horváth a Kačmár

Bratislava 2. júla (TASR) - Do Národnej rady (NR) SR nastúpia noví poslanci za Smer-SD Ján Horváth a Jozef Kačmár. V parlamente nahradia Ľuboša Blahu a Erika Kaliňáka (obaja Smer-SD), ktorí sa po júnových voľbách dostali do Európskeho parlamentu (EP). Mandátu sa noví poslanci ujmú na najbližšej schôdzi NR SR. Pre TASR to uviedla Ľubica Končalová z tlačového oddelenia Smeru-SD. Najbližšia riadna schôdza sa má začať 10. septembra.



Blaha sa už vzdal postu podpredsedu NR SR, poslanci koncom júna zvolili do tejto funkcie Tibora Gašpara (Smer-SD). Slováci si 8. júna zvolili na päťročné funkčné obdobie 15 europoslancov. Za Smer-SD budú v EP okrem Blahu a Kaliňáka aj Monika Beňová, Katarína Roth Neveďalová a Judita Laššáková.



Ďalšími europoslancami za Slovensko sú Ľudovít Ódor, Ľubica Karvašová, Martin Hojsík, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Michal Wiezik, Lucia Yar (všetci Progresívne Slovensko), Milan Uhrík, Milan Mazurek (obaja Republika), Miriam Lexmann (KDH) a Branislav Ondruš (Hlas-SD).