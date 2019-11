Novela zákona má zabrániť špekuláciám pri cenotvorbe liekov

Bratislava 1. novembra (TASR) – Od piatka vstupujú do platnosti prechodné ustanovenia k novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR sľubuje, že prinesie jasné pravidlá a zamedzí špekuláciám pri ich cenotvorbe.



Ceny liekov na Slovensku sa už dlhodobo určujú ako podiel troch najlacnejších variantov spomedzi európskych krajín. Pravidlo sa však podľa ministerstva niektoré farmaceutické spoločnosti snažili obchádzať tým, že do krajiny dodávali jedinečné veľkosti balení liekov a nebolo možné k nim dohľadať ceny v zahraničí.



"Aktuálnou novelou sme chceli dosiahnuť lepšie dodržiavanie pravidiel tým, že ak u nás pacienti spotrebovávajú také veľkosti balení liekov, aké nikde inde, tak cena týchto balení bude prepočítaná úmerne z cien iných balení toho istého lieku," komentoval pre TASR rezort zdravotníctva.



Príkladom má byť liek, ktorý sa predáva v slovenských lekárňach len ako 100-tabletové balenie. Nové referencovanie sa očakáva len na niektoré lieky. Jeho cieľom je podľa MZ SR zlepšenie pravidiel pri porovnávaní cien rovnakého lieku v iných európskych krajinách. Doteraz sa pri takzvanom referencovaní porovnávali iba ceny identických veľkostí balenia lieku.



"Chceme tak dosiahnuť úsporu vo výdavkoch za lieky, ale takým spôsobom, ktorý neprináša zásadnejší zásah do terajšieho princípu cenotvorby," dodalo ministerstvo.