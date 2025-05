Do platnosti vstupuje zákon, ktorý má zefektívniť ochranu svedkov

Bratislava 1. mája (TASR) - Legislatíva v súvislosti s ochranou svedka sa má zefektívniť a skvalitniť. Rozšíri sa tiež okruh trestných činov, pri ktorých možno svedka zaradiť do programu ochrany. Vyplýva to zo zákona o ochrane svedka, ktorý od 1. mája nadobúda účinnosť.



Zákon nahrádza doterajšiu právnu úpravu z roku 1998. „Inštitút ochrany svedka predstavuje účinný nástroj boja s najzávažnejšou kriminalitou a ide o najvyšší stupeň ochrany svedka, ktorý štát garantuje, a ku ktorému sa pristupuje, ak bezpečnosť svedka nie je možné zaistiť iným spôsobom - podľa ustanovení Trestného poriadku,“ vysvetlilo Ministerstvo vnútra (MV) SR.



Zákon definuje, kto sa považuje za ohrozeného svedka a chráneného svedka. „Ohrozeným svedkom je svedok, u ktorého po poskytnutí výpovede alebo dôkazu v prípade vymedzených trestných činov vzniká dôvodná obava ohrozenia jeho života alebo zdravia. Ohrozený svedok sa po splnení zákonných kritérií stáva chráneným svedkom, pomoc a ochranu mu poskytuje príslušný útvar Policajného zboru v rámci tzv. programu ochrany,“ priblížili z MV.



Do programu ochrany sa zaradia svedkovia v ohrození života alebo zdravia, ktorí sú v trestnom konaní o obzvlášť závažnom zločine, zločine spáchanom organizovanou, zločineckou, teroristickou alebo extrémistickou skupinou, o trestnom čine spáchanom z osobitného motívu alebo o trestnom čine terorizmu.



Nová legislatíva zavádza aj povinnosti chráneného svedka. „Ich porušením by mohol ohroziť nielen svoj život, ale i tých, ktorí ho chránia,“ ozrejmil rezort. Súčasťou zákona je aj úprava vykonávania programu ochrany počas výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, v prípravnom konaní a v konaní pred súdom.



Zavádza sa tiež nová úprava pri ukončení funkcie riaditeľa Národného bezpečnostného úradu (NBÚ). Vo funkcii bude končiť po uplynutí funkčného obdobia a až po tom, čo parlament zvolí nového riaditeľa. Zmena má priniesť zachovanie funkčnosti NBÚ.