Do poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska vstupuje V. Tankó

Bratislava 3. októbra (TASR) - Do poslaneckého klubu opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) vstupuje Viliam Tankó. Oznámil to na štvrtkovej tlačovej konferencii predseda PS Michal Šimečka spolu s Tankóom. Klub PS bude mať po novom 33 členov. Tankó bol zvolený do Národnej rady (NR) SR za hnutie Slovensko. Z poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ odišiel koncom augusta. Odvtedy pôsobil ako nezaradený poslanec.



V PS má Tankó spolupracovať v témach, ako je boj proti chudobe, rasizmu, rozvoj mládeže, ako aj športu. "Ležia mu na srdci také témy, ako stav športu, rozvoj mládeže, sociálne otázky, rovnosť. A to sú všetko témy, ktoré sú aj pre Progresívne Slovensko veľmi dôležité," povedal Šimečka o Tankóovi. Predstavil ho ako dlhoročného športového reprezentanta Slovenska v olympijskom boxe, ktorý musel v živote čeliť chudobe, nedostatku príležitostí či nenávisti voči inakosti.



Tankó zdôraznil, že po svojom odchode z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ garantoval, že nebude podporovať svojím hlasom vládnu koalíciu. "A za žiadnych okolností nevstúpim do klubu vládnej strany," povedal s tým, že vládnu koalíciu treba poraziť. Do klubu PS sa rozhodol vstúpiť, pretože ide o najväčšiu opozičnú stranu v parlamente. Venovať sa chce ľudskoprávnym témam, najmä menšinám žijúcim na Slovensku, riešeniu chudoby, ako aj téme eliminácie menštruačnej chudoby, vyrovnávaniu platových rozdielov medzi mužmi a ženami, či pomoci rodičom samoživiteľom.