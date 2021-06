Do práce na bicykli sa rozhodlo dochádzať vyše 8000 ľudí

Banská Bystrica 1. júna (TASR) – Prvý júnový deň sa do štartu kampane podporujúcej rozvoj cyklistickej dopravy na Slovensku s názvom Do práce na bicykli zapojilo viac než 8000 cyklonadšencov, chodcov a cestujúcich verejnou dopravou, ktorí upozorňujú na potrebu zlepšenia podmienok pre nemotorovú dopravu a súťažia za svoje mestá. TASR o tom v utorok informovala Martina Ragalová Hromadová z banskobystrickej Nadácie Ekopolis, ktorá už po šiesty raz vyhlasuje fotosúťaž v rámci tejto akcie.



Oproti minulým ročníkom sa celá kampaň z tradičného mája presunula na jún. „Naším cieľom bolo získať jeden mesiac času, počas ktorého by sa pandémia a s ňou súvisiace opatrenia mohli zmierniť a zároveň ponúknuť účastníkom kampane po niekoľkých chladných májoch a lockdownoch súťažný mesiac, ktorý by bol z pohľadu počasia stabilnejší,“ uviedla koordinátorka kampane Do práce na bicykli Andrea Štulajterová.



Účastníci môžu aj tento rok vyhrať ceny, ak sa zapoja do fotografickej súťaže Nadácie Ekopolis. „Tento rok sa kampaň nesie v duchu hesla 'Vezieme sa v tom spolu'. Je pre túto dobu viac ako príznačné. Každý rok nás prekvapia nádherné, umelecké i úsmevné fotografie z ciest do práce na dvoch kolesách a veríme, že to tento rok nebude inak,“ dodala Ragalová Hromadová.



Do súťaže sa možno zapojiť svojou fotografiou prostredníctvom zverejnenia v aplikácii Instagram, kde ju súťažiaci označí na svojom profile hashtagom #dopracenabicykli, alebo ju zašle na e-mail nadaciaekopolis@gmail.com. Po zverejnení vo fotoalbume na facebookovom profile nadácie prebehne verejné hlasovanie. Súťaží sa v troch kategóriách, záujemcovia nájdu viac informácií na https://www.dopracenabicykli.eu/. Uzávierka prijímania fotografií do súťaže je 30. júna, hlasovať možno do 5. júla.