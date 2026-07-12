< sekcia Slovensko
Do právneho poriadku sa má opäť zaviesť inštitút justičného čakateľa
Návrh zákona upravuje postavenie a činnosť justičného čakateľa, pričom upravuje najmä predpoklady pre prijatie do funkcie vrátane výberového konania.
Autor TASR
Bratislava 12. júla (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o justičných čakateľoch. Jeho cieľom je obnoviť inštitút justičného čakateľa a upraviť s tým súvisiace otázky týkajúce sa obsadzovania voľných miest sudcov.
„Na dosiahnutie uvedeného cieľa predkladateľa sa navrhuje nastaviť taký zákonný rámec úpravy justičných čakateľov, ktorý zabezpečí, aby justiční čakatelia prechádzali systematickou odbornou prípravou, ktorá im umožní získať potrebné praktické skúsenosti pre výkon funkcie sudcu pod dohľadom skúsených odborníkov,“ vysvetlilo MS. Navrhovaná právna úprava preto ustanovuje podmienky ich prípravy a vzdelávania.
Návrh zákona upravuje postavenie a činnosť justičného čakateľa, pričom upravuje najmä predpoklady pre prijatie do funkcie vrátane výberového konania, prípravu čakateľa zakončenú odbornou justičnou skúškou a ďalšie pôsobenie čakateľa na súde do obsadenia voľného miesta sudcu. Takisto čerpá z doterajších úprav justičných čakateľov, ale súčasne prichádza aj s novými prvkami v právnej úprave, ktoré sú odôvodnené okrem iného aj duálnym usporiadaním súdnictva - všeobecné súdy a súdy správneho súdnictva.
Preberajú sa tie doterajšie právne normy pôvodnej úpravy justičných čakateľov, ktoré sa osvedčili v praxi a sú stále aktuálne aj pre novú právnu úpravu. Návrhom zákona súčasne dochádza k zrušeniu právnej úpravy odborných justičných stážistov, pretože táto po znovuzavedení justičných čakateľov stráca podľa MS svoje opodstatnenie.
Návrh zákona zahŕňa napríklad novelizáciu zákona o sudcoch a prísediacich. Tá okrem zohľadnenia opätovného zavedenia justičných čakateľov mení spôsob obsadzovania voľných miest sudcov tak, že voľné miesto sudcu okresného súdu sa nebude obsadzovať na základe hromadného výberového konania tak ako doteraz, ale primárne justičným čakateľom. Ten musí spĺňať zákonom vyžadované predpoklady, a iba ak voľné miesto sudcu nebude možné obsadiť justičným čakateľom, uplatní sa procedúra otvoreného výberového konania.
„To bude platiť aj pre obsadzovanie voľného miesta hosťujúceho sudcu a voľných miest sudcov na správnych súdoch. Voľné miesta sudcov na krajských súdoch, Špecializovanom trestnom súde a najvyšších súdov sa budú obsadzovať výlučne zo sudcov, a to na základe výberového konania, a teda vstup iných profesií na voľné miesto sudcu na súde vyššieho stupňa je vylúčený,“ ozrejmilo MS.
Návrh zákona má nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2027.
„Na dosiahnutie uvedeného cieľa predkladateľa sa navrhuje nastaviť taký zákonný rámec úpravy justičných čakateľov, ktorý zabezpečí, aby justiční čakatelia prechádzali systematickou odbornou prípravou, ktorá im umožní získať potrebné praktické skúsenosti pre výkon funkcie sudcu pod dohľadom skúsených odborníkov,“ vysvetlilo MS. Navrhovaná právna úprava preto ustanovuje podmienky ich prípravy a vzdelávania.
Návrh zákona upravuje postavenie a činnosť justičného čakateľa, pričom upravuje najmä predpoklady pre prijatie do funkcie vrátane výberového konania, prípravu čakateľa zakončenú odbornou justičnou skúškou a ďalšie pôsobenie čakateľa na súde do obsadenia voľného miesta sudcu. Takisto čerpá z doterajších úprav justičných čakateľov, ale súčasne prichádza aj s novými prvkami v právnej úprave, ktoré sú odôvodnené okrem iného aj duálnym usporiadaním súdnictva - všeobecné súdy a súdy správneho súdnictva.
Preberajú sa tie doterajšie právne normy pôvodnej úpravy justičných čakateľov, ktoré sa osvedčili v praxi a sú stále aktuálne aj pre novú právnu úpravu. Návrhom zákona súčasne dochádza k zrušeniu právnej úpravy odborných justičných stážistov, pretože táto po znovuzavedení justičných čakateľov stráca podľa MS svoje opodstatnenie.
Návrh zákona zahŕňa napríklad novelizáciu zákona o sudcoch a prísediacich. Tá okrem zohľadnenia opätovného zavedenia justičných čakateľov mení spôsob obsadzovania voľných miest sudcov tak, že voľné miesto sudcu okresného súdu sa nebude obsadzovať na základe hromadného výberového konania tak ako doteraz, ale primárne justičným čakateľom. Ten musí spĺňať zákonom vyžadované predpoklady, a iba ak voľné miesto sudcu nebude možné obsadiť justičným čakateľom, uplatní sa procedúra otvoreného výberového konania.
„To bude platiť aj pre obsadzovanie voľného miesta hosťujúceho sudcu a voľných miest sudcov na správnych súdoch. Voľné miesta sudcov na krajských súdoch, Špecializovanom trestnom súde a najvyšších súdov sa budú obsadzovať výlučne zo sudcov, a to na základe výberového konania, a teda vstup iných profesií na voľné miesto sudcu na súde vyššieho stupňa je vylúčený,“ ozrejmilo MS.
Návrh zákona má nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2027.