Do Prezidentského paláca prišlo na DOD takmer 10.000 návštevníkov

Na snímke návštevníci Bratislavského hradu počas Dňa otvorených dverí 30. augusta 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

DOD oficiálne otvoril prezident SR Peter Pellegrini na prednom nádvorí Prezidentského paláca.

Autor TASR
Bratislava 30. augusta (TASR) - Do Prezidentského paláca prišlo na sobotný deň otvorených dverí (DOD) takmer 10.000 návštevníkov. Ide o jednu z historicky najvyšších účastí tohto podujatia. TASR o tom informovali z Kancelárie prezidenta SR.

DOD oficiálne otvoril prezident SR Peter Pellegrini na prednom nádvorí Prezidentského paláca. Stretol sa aj s návštevníkmi.

V interiéri paláca si návštevníci mohli pozrieť reprezentačné priestory, ale aj všetky druhy a triedy štátnych vyznamenaní či štátnu pečať SR. V sídle hlavy štátu sa tiež konal program, na ktorom spolupracovali viaceré organizácie a inštitúcie.
