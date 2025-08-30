< sekcia Slovensko
Do Prezidentského paláca prišlo na DOD takmer 10.000 návštevníkov
DOD oficiálne otvoril prezident SR Peter Pellegrini na prednom nádvorí Prezidentského paláca.
Autor TASR
Bratislava 30. augusta (TASR) - Do Prezidentského paláca prišlo na sobotný deň otvorených dverí (DOD) takmer 10.000 návštevníkov. Ide o jednu z historicky najvyšších účastí tohto podujatia. TASR o tom informovali z Kancelárie prezidenta SR.
DOD oficiálne otvoril prezident SR Peter Pellegrini na prednom nádvorí Prezidentského paláca. Stretol sa aj s návštevníkmi.
V interiéri paláca si návštevníci mohli pozrieť reprezentačné priestory, ale aj všetky druhy a triedy štátnych vyznamenaní či štátnu pečať SR. V sídle hlavy štátu sa tiež konal program, na ktorom spolupracovali viaceré organizácie a inštitúcie.
