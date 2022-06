Do Prezidentskej kvapky krvi sa zapojilo 61 darcov

Bratislava 14. júna (TASR) – Do Prezidentského paláca v utorok prišlo darovať krv 61 ľudí, z toho 12 prvodarcov. Tretí ročník podujatia Prezidentská kvapka krvi sa uskutočnil pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi. Prezidentka Zuzana Čaputová pripomenula, že darovanie krvi je prejavom solidarity k životu a zdraviu iných.



"Ďakujem všetkým, ktorí sa dnes, v deň Svetového darcovstva krvi, zapojili do tretieho ročníka Prezidentskej kvapky krvi. Samotným dobrovoľným darcom, ale aj všetkým z Národnej transfúznej služby, vďaka ktorým sa toto výnimočné podujatie mohlo uskutočniť," uviedla prezidentka na sociálnej sieti.



Svetový deň darcov krvi každoročne upriamuje pozornosť širokej verejnosti na bezpríspevkových darcov krvi, ktorých nezištne darovaná krv vracia nádej a život miliónom ľudí. Vyzdvihuje ich neoceniteľný prínos a zároveň pripomína potrebu kontinuálneho zabezpečovania krvi a budovania udržateľných národných systémov založených na bezpríspevkových darcoch krvi.



"Počas minulého roka sme na diaľku ocenili približne 10.000 darcov krvi Jánskeho plaketami alebo Medailou prof. MUDr. Jána Kňazovického. Veríme však, že sa opäť budeme môcť vrátiť k skutočným stretnutiam," povedala generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža Zuzana Rosiarová Kesegová. Zároveň vyzdvihla ich neoceniteľný prínos a pripomenula potrebu kontinuálneho zabezpečovania krvi a budovania udržateľných národných systémov založených na bezpríspevkových darcoch krvi.



Počet odberov krvi podľa posledných dát Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) prekročil hranicu pol milióna. "Konkrétne ich bolo zaznamenaných 529.082," spresnila hovorkyňa centra Alžbeta Sivá.



V slovenských hematologických a transfúziologických ambulanciách sa podľa posledných dát uskutočnilo viac ako 24.000 návštev detí a mladistvých do 19 rokov, ozrejmila hovorkyňa. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji (10.753), naopak, najmenej v Banskobystrickom kraji (418).



Počet návštev dospelých Slovákov v hematologických a transfúziologických ambulanciách podľa nej prekročil pol milióna. Najviac návštev centrum evidovalo v Košickom kraji (109.084), najmenej v Trnavskom kraji (41.341).