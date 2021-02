Do programu aktuálne schôdze NR SR pribudli dve vládne novely

Bratislava 3. februára (TASR) - Do programu aktuálnej 23. schôdze Národnej rady (NR) SR pribudli dva body, a to novela zákona o sudcoch a prísediacich a novela zákona o kritickej infraštruktúre. Spolu s novelami vláda doručila do parlamentu aj návrh, aby ich poslanci prerokovali v skrátenom legislatívnom konaní.



Novela zákona o sudcoch a prísediacich hovorí o rozšírení možnosti členstva v hodnotiacich komisiách sudcov. Sudcovia, ktorí boli odvolaní z funkcie sudcu z dôvodu dosiahnutia veku 65 rokov, by mohli byť členmi hodnotiacich komisií. Zo zmien v zákone o kritickej infraštruktúre zas vyplýva, že štát by mal mať od marca väčšiu kontrolu nad kritickou infraštruktúrou. Hoci ide zväčša o súkromný majetok, zmena jeho majiteľa by mohla byť po novom podmienená súhlasom vlády.