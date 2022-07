Bratislava 2. júla (TASR) - Do programu GLOBE sa v tomto školskom roku zapojilo 43 škôl a vzdelávacích inštitúcií zo Slovenska. Oproti minulému roku to predstavuje nárast o 21 škôl. Školy vo svojom okolí robili pravidelné merania v oblasti hydrológie, meteorológie či fenológie a zadávali namerané údaje do celosvetovej databázy pod záštitou NASA. TASR o tom informovala projektová a PR manažérka z Inštitútu aplikovanej ekológie Daphne Martina Brinzíková Badidová.



"V programe GLOBE majú žiaci možnosť skĺbiť prírodné vedy a učenie vonku priamo počas vyučovania či na záujmových krúžkoch a v školskom klube detí. Využívame rozmanité pomôcky, vďaka ktorým overujeme kvalitu životného prostredia na vybranom mieste," priblížila koordinátorka programu z inštitútu Barbora Michnová.



Učiteľka Monika Schwartzová zo Základnej školy (ZŠ) Blatné Remety, ktorá je zapojená do programu, vidí pozitíva bádania pri sociálne znevýhodnených žiakoch. "Vďaka programu sa deti na veľa vecí pozerajú ináč. Vnímajú, prečo listy na jeseň žltnú, či prečo skôr narastú púčiky lipe umiestnenej v areáli školy a nie medzi budovami a tiež, že aj stromy majú svoj vek a výšku," poukázala.



GLOBE v oblasti meteorológie podľa učiteľky Ziny Hojerovej zo ZŠ Senica prináša žiakom nové pohľady na problematiku. "Učia sa pritom nielen ako správne pozorovať a zapisovať zistené údaje, ale dosiahnuté výsledky aj prezentujú," podotkla.



Školám pri bádaní pomáha Slovenský hydrometeorologický ústav, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského či Univerzita Mateja Bela. Na záver školského roka sa podľa Brinzíkovej Badinovej uskutočnila online žiacka konferencia, na ktorej 17 tímov prezentovalo svoje výstupy. Fungovanie programu GLOBE finančne podporuje Veľvyslanectvo USA na Slovensku, Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu a Západoslovenská energetika. Nové školy môžu podľa nej do programu pristúpiť v školskom roku 2022/23.