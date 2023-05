Poslancom pribudlo nové uznesenie, hlasovať budú po jeho prerokovaní

Bratislava 25. mája (TASR) - Poslancom Národnej rady (NR) SR pribudol do programu pred hlasovaním o desiatkach bodov nový návrh. Ide o uznesenie k hlasovacím právam SR v inštitúciách Európskej únie (EÚ). Schôdzu na 15 minút prerušili, aby sa k stanovisku vyjadril výbor pre európske záležitosti. Po prerokovaní návrhu vo výbore a v pléne by malo pokračovať hlasovanie o ďalších procedurálnych návrhoch a následne aj o prerokovaných bodoch programu 90. schôdze.



Podľa uznesenia by si parlament mal vyhradiť právo rozhodovať o stanoviskách SR k prípadnej zmene hlasovacích práv v inštitúciách a orgánoch Európskej únie. Snemovňa chce uznesením zároveň požiadať vládu, aby pri rokovaniach a hlasovaniach v inštitúciách a orgánoch EÚ dôsledne rešpektovala stanovisko NR SR.