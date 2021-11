Do programu pribudol poslancom vládny návrh o pandemických opatreniach

Bratislava 10. novembra (TASR) – Do programu 48. schôdze Národnej rady (NR) SR pribudol vládny návrh týkajúci sa pandemických opatrení, ako aj návrh na jeho prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní. Novelizácia zákonov v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 hovorí napríklad o možnosti, že by sa zamestnanec musel pri vstupe do práce preukázať očkovaním proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o prekonaní ochorenia alebo negatívnym výsledkom testu.



Poslanci by sa tým mali zaoberať od štvrtka (11. 11.) od 9.00 h ráno. Po odsúhlasení zrýchleného režimu by mali pristúpiť k prvému čítaniu. Následne by mali zasadnúť výbory. V druhom čítaní by mali návrh prerokovať v piatok (12. 11.). Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) uviedol, že sa tak dohodli na poslaneckom grémiu.



Okrem toho šéf parlamentu informoval poslancov, že na grémiu sa naprieč politickým spektrom dohodli na postupe pri čítaní pozmeňujúcich návrhov. "Dohodli sme sa navzájom, že si nebudeme robiť problémy pri čítaní pozmeňujúcich návrhov," zdôraznil. Vysvetlil, že by teda poslanci nemuseli opakovane čítať dlhé pozmeňujúce návrhy pre drobné chyby či "brepty". Podčiarkol, že zmeny sú zverejnené aj na parlamentnom webe.