Do programu schôdze pribudli dva návrhy vrátane očkovacích poukazov

Bratislava 1. decembra (TASR) – Do programu aktuálnej schôdze Národnej rady (NR) SR pribudli dva vládne návrhy zákonov spolu s návrhmi na skrátené legislatívne konanie. Jeden z nich hovorí o očkovacích poukazoch pre seniorov, druhým je návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce. Plénum by o týchto bodoch malo rokovať vo štvrtok (2. 12.) po návrhoch ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO).



Návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti má za cieľ poukazom vo výške 500 eur podporiť očkovanie seniorov, ktorí v súvislosti s ochorením COVID-19 patria medzi rizikové skupiny. Tento poukaz by mohli posunúť aj na inú fyzickú osobu, napríklad na svoje deti alebo vnúčatá.



Očkovacie poukazy by mohli použiť vo vybraných podnikoch, napríklad v hoteloch, penziónoch, reštauráciách a kaviarňach, ako aj na kultúrne podujatia v divadlách, galériách a kinách. Taktiež by sa mohli využiť vo vybraných službách, akými sú napríklad kaderníctva, kozmetické a masérske salóny, posilňovne a športové kluby. "Takýmto spôsobom sa zároveň poskytne uvedeným prevádzkam, ktoré najviac utrpeli škody počas pandémie ochorenia COVID-19, finančná podpora," skonštatovalo Ministerstvo financií (MF) SR v dôvodovej správe.



Vládny návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce reaguje na núdzový stav vyhlásený dňom 25. novembra 2021. "Z pohľadu udržania pracovných miest a rýchlejšieho oživenia ekonomickej aktivity po tretej vlne pandémie COVID-19 vzniká akútna potreba zabezpečenia efektívnej finančnej pomoci pre skupiny, ktoré nesplnia podmienky poskytnutia podpory v čase skrátenej práce účinného od 1. januára 2022," uvádza rezort práce v materiáli.



Vzhľadom na zachovanie kontinuity poskytovanej pomoci a s cieľom zabrániť vážnym hospodárskym škodám sa navrhuje posunúť nadobudnutie účinnosti zákona o podpore v čase skrátenej práce na 1. marca 2022. Poskytovanie pomoci za mesiace január a február 2022 sa navrhuje zabezpečiť pokračovaním projektu na podporu udržania zamestnanosti, tzv. Prvá pomoc.