Do programu schôdze pribudol návrh o posunutí novej súdnej mapy

Bratislava 8. novembra (TASR) - Do programu aktuálnej 75. schôdze Národnej rady (NR) SR pribudla novela týkajúca sa posunutia účinnosti reformy súdnej mapy o päť mesiacov. Návrh novely zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov žiada vláda prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. V zrýchlenom režime by mal parlament prebrať aj vládny návrh zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende.



O návrhoch na skrátené konanie budú poslanci rokovať v stredu (9. 11.) od 9.00 h. Ak odhlasujú zrýchlený režim, pristúpia k rokovaniu v prvom čítaní o oboch návrhoch bezprostredne po hlasovaní.



Novela zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov má posunúť termín účinnosti reformy z 1. januára na 1. júna 2023. Novela tiež rieši korekcie právnej úpravy. Zameriavajú sa na vytvorenie lepších predpokladov pre funkčnosť súdov dotknutých reformou.



Vládny návrh zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende má umožniť hlasovať vo všeľudovom hlasovaní aj tým voličom, ktorí budú v izolácii alebo karanténe v súvislosti s ochorením COVID-19. Ide o referendum naplánované na 21. januára 2023 o možnosti skrátiť volebné obdobie.



Do programu aktuálnej schôdze pribudla aj novela zákona o profesionálnych náhradných rodičoch, ktorú vetovala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Plénum by sa jej podľa odsúhlasenej zmeny programu malo venovať v stredu o 14.00 h.



Na ďalšiu riadnu schôdzu poslanci presunuli vládny návrh zákona o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou a novelu Exekučného poriadku.