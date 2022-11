Do programu schôdze pribudol vládny návrh na zvýšenie platov lekárov

Bratislava 29. novembra (TASR) - Do programu 78. schôdze Národnej rady (NR) SR pribudol vládny návrh na zvýšenie platov lekárov. Ide o reakciu na požiadavky Lekárskeho odborového združenia (LOZ). Vláda zároveň navrhla zmenu prerokovať v zrýchlenom režime.



O návrhu na skrátené legislatívne konanie bude parlament rokovať v stredu (30. 11.) od 9.00 h. Hlasovať by o ňom mali o 11.00 h. Po schválení by malo plénum rokovať o zvýšení platov lekárov v prvom čítaní.