Program Spojme hlavy na podporu mladých lídrov spustil prihlasovanie

Bratislava 16. mája (TASR) - Podpora mladých občianskych aktivistov, ktorí chcú zlepšovať miestnu komunitu obyvateľov obce, mesta alebo životné prostredie, je cieľom programu Spojme hlavy. Prihlásiť sa môžu do 30. júna. TASR o tom informovala Diana Burgerová z komunikačného oddelenia Nadácie pre deti Slovenska.



"Okrem finančnej podpory 500 eur na realizáciu svojho projektu získajú počas jedného roka naši účastníci aj možnosť vzdelávať sa v témach dôležitých pre mladého lídra. Pridelíme im aj mentora, ktorý ich bude počas roka sprevádzať. Podľa našich dlhoročných skúseností má práve takéto prepájanie veľký zmysel a má vplyv na kvalitu projektov," uviedla manažérka programu Andrea Geregová.



Do programu sa môžu zapojiť ľudia od 15 do 25 rokov. Prihlásiť sa môžu sami alebo vo dvojici. Následne komisia tvorená zo zástupcov Nadácie pre deti Slovenska a mentorov, ktorí budú mladých komunitných lídrov počas roka sprevádzať, vyberie 26 z nich.



Tri školenia sú zamerané na rozvoj líderského potenciálu a životných zručností mladých ľudí, porozumenie fungovaniu samosprávy a rozhodovacích procesov v nej, prácu s komunitou a zapájanie iných ľudí do spolupráce, ale aj tvorbu a realizáciu komunitných aktivít a projektov. Účastníkom programu sa budú pravidelne venovať mentori.