Poslanci rokujú k návrhu na skrátené konanie k novele Trestného zákona

Bratislava 27. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali rozpravu k návrhu na skrátené legislatívne konanie k novele Trestného zákona. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) v úvode diskusie predstavil návrh na skrátené konanie. Do rozpravy sa prihlásilo písomne osem opozičných poslancov, z toho štyria vystúpia za klub s rozsahom 30 minút. Zvyšní majú na svoj príhovor 20 minút.



Susko priblížil, že vláda je presvedčená o tom, že premlčacie lehoty nastavené novelou Trestného zákona z 8. februára obstoja. V určitých prípadoch však môže podľa vlády nastať situácia, že tieto lehoty môžu byť nedostatočné, a preto vyhovuje spoločenskej objednávke.



Naliehavosť prijatia návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní vyplýva podľa Suska predovšetkým z nevyhnutnosti zachovať a zabezpečiť dĺžku premlčacej lehoty pre trestné činy proti životu a zdraviu, trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti, trestné činy proti rodine a mládeži a trestné činy proti iným právam a slobodám.







Do programu zaradili novelu Trestného zákona k premlčacím lehotám



Do programu aktuálnej schôdze Národnej rady (NR) SR pribudla vládna novela Trestného zákona aj s návrhom na jej prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní. Novela sa týka premlčacích lehôt.



O návrhu na skrátené legislatívne konanie by mali poslanci rokovať po utorkovom prvom bloku hlasovaní, a to až do úplného prerokovania návrhu. Následne by mali o ňom hlasovať. Po prijatí návrhu by sa malo plénum rovno zaoberať novelou v prvom čítaní. Postup má byť rovnaký, teda rokovanie o novele až do jej prerokovania s následným hlasovaním o tom, či ju plénum posunie do druhého čítania. A to aj po 19.00 h.



Vláda prijala minulý týždeň novelu Trestného zákona, ktorá ráta so zachovaním pôvodných premlčacích lehôt pri trestných činoch, ako je znásilnenie či sexuálne zneužívanie, a to 20 rokov. Účinnosť by mala zmena nadobudnúť 15. marca, čiže od rovnakého dátumu ako "veľká novela" Trestného zákona schválená 8. februára.