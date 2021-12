Do Progresívneho Slovenska vstupuje viacero osobností zo strany Spolu

Bratislava 3. decembra (TASR) - Do mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) vstupuje viacero osobností zo strany Spolu. Medzi nimi napríklad europoslanec Michal Wiezik, bývalý člen predsedníctva Spolu Martin Pekár, Tamara Stohlová, ale aj Erik Kliment či Eva Kalkan a ďalší. Informovali o tom na piatkovej tlačovej konferencii spolu s vedením PS. Predsedníčka PS Irena Bihariová skonštatovala, že tieto osobnosti so sebou prinášajú cenný odborný kapitál. Verí, že spoločnými silami prispejú k úspechu PS na komunálnej úrovni, v eurovoľbách i parlamentných voľbách.



"Dnešný deň je dôkazom, že PS má atrakčný potenciál a priťahuje k sebe kvalitných ľudí, ktorí za sebou majú úspešnú profesijnú dráhu a ich hodnoty sú na správnom mieste. Rozhodli sa pre našu stranu, pretože nepochybujú, že tu ich práca nájde uplatnenie, že u nás nájdu podobne zmýšľajúcich a pre dobré veci zapálených ľudí," uviedla Bihariová s tým, že spájanie sa má zmysel. Skonštatovala, že PS tak bude schopné pokryť všetky odborné témy.



"Vstupujem do PS, ktoré vnímam ako jediné hnutie na politickom poli na Slovensku, ktoré dôsledne obhajuje a rieši dôležitosť zelených tém. Environmentálne problémy sú existenčné a ich riešenie je nevyhnutné," uviedol Wiezik. Vzhľadom na prestup zo Spolu do PS avizoval aj prechody v Európskom parlamente od ľudovcov k frakcii Renew Europe. Verí, že tam bude mať väčší priestor na využitie svojho odborného environmentálneho a ekologického potenciálu. Poukázal na viacero nedostatkov v oblasti ekológie aj na Slovensku, napríklad na problém presadiť reformu národných parkov.



Pekár skonštatoval, že PS a Spolu zažili viacero úspechov aj neúspechov. Hoci podľa vlastných slov odchádzajúci členovia Spolu rešpektujú rozhodnutie straníckeho snemu o nespájaní sa s PS, naďalej sú presvedčení, že práve toto je cesta, ktorou chcú ísť.