Do projektu Zdravé oči už v škôlke sa možno registrovať od piatka

Bratislava 20. októbra (TASR) - Materské školy sa môžu do šiesteho ročníka projektu Zdravé oči už v škôlke registrovať od piatka (21. 10.). V rámci neho vedia odborníci pomocou špeciálnych vyšetrení u detí odhaliť ďalekozrakosť, tupozrakosť či nerovnomerné zakrivenie rohovky. "Prevencia a starostlivosť o zrak majú obrovský význam aj z dôvodu, že až 80 percent všetkých vnemov zachytávame práve očami," zdôraznila primárka Kliniky detskej oftalmológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave Beáta Bušányová.



Priblížila, že do šiestich rokov je možné dieťaťu odhaliť začínajúce sa očné poruchy a ochorenia. "Rodičia veľmi často nevedia identifikovať prvé prejavy zrakových problémov. Dieťa nevyhodnotí, že niečo nie je v poriadku a skutočný stav sa následne prejaví až nástupom do školy, kde je na zrak dieťaťa kladená väčšia záťaž," vysvetlila. Vtedy však podľa nej už môže byť na naštartovanie efektívnej liečby a korekcie neskoro.



Za päť rokov existencie bolo v programe Zdravé oči už v škôlke vyhotovených viac ako 13.000 odporúčaní na návštevu detského oftalmológa. "Som veľmi rada, že aj v tomto školskom roku budú môcť materské školy naprieč celým Slovenskom využiť príležitosť a pozvať odborníkov do svojho mesta, do svojej škôlky," skonštatovala riaditeľka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Tatiana Winterová.



V minulom roku zachytili odborníci očnú poruchu približne u každého piateho dieťaťa. Vyplýva to z výsledkov analýz programu, ktoré financuje občianske združenie BILLA ľuďom. Meraním zraku prešlo vlani takmer 21.000 detí v 400 materských školách.