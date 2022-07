Do registra adries je po novom povinné zapisovať čísla bytov

Bratislava 2. júla (TASR) - Do registra adries bude po novom povinné zapisovať čísla bytov. Názov budovy sa bude zadávať dobrovoľne. Zlepšiť by sa mala aj povinnosť stavebníka pri zameraní geografickej osi ulice. Vyplýva to z novely zákona o registri adries a novely zákona o obecnom zriadení, ktoré nadobudli od júla účinnosť.



Novelizáciu pripravilo ministerstvo vnútra a sľubuje si od nej zefektívnenie práce s registrom adries. "Medzinárodné skúsenosti preukázali potrebu zavedenia novej položky do položkovej skladby údajov registra adries - údaj názov budovy," píše sa v dôvodovej správe k novele.



Obciam sa umožní umiestniť označenie ulice a iného verejného priestranstva aj na inú stavbu, ako je napríklad oplotenie či stĺp. Dôvodom je zabezpečenie lepšej viditeľnosti označenia ulice. Vlastník stavby či iného verejného priestranstva má byť povinný takéto označenie strpieť.



Obce budú môcť v osobitných prípadoch upustiť od zmeny alebo zrušenia súpisného alebo orientačného čísla. Súvisí to napríklad s prípadmi, keď sa pre rekonštrukciu odstráni budova a postaví sa nová. Na tejto budove sú evidované pobyty a pri zrušení súpisného a orientačného čísla sa následne automaticky zneplatnia doklady totožnosti, čím podľa rezortu vnútra vzniká právna neistota.



Novou legislatívou sa dopĺňajú aj sankcie pre fyzické osoby, keďže doteraz platili len pre právnické. Obce budú môcť po zvážení okolností priestupku neuložiť pokutu.