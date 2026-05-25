Do Reprezentatívneho zoznamu NKD Slovenska pribudlo sedem prvkov
Autor TASR
Bratislava 25. mája (TASR) - Do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva (NKD) Slovenska pribudlo sedem prvkov. Informoval o tom Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK), ktorý je prostredníctvom Centra pre tradičnú ľudovú kultúru (CTĽK) hlavným realizátorom tvorby reprezentatívneho zoznamu.
„Novými prvkami sú Brhlovské podlievané buchty, Chorovod Omilienci z Važca, Paličkovaná čipka zo Španej Doliny, Výšivka z Nitrianskeho Pravna a okolia, Forbaský turoň, Splav dreva vo vodnom žľabe Rakytovo a Pozdišovské hrnčiarstvo,“ potvrdila Stanislava Tichá zo SĽUK-u.
Predkladatelia zapísaných prvkov si osvedčenie o zápise prevzali na pondelkovom galaprograme z rúk zástupcov Ministerstva kultúry (MK) SR. „Súčasťou podujatia bol aj priestor pre samotné komunity, ktoré mali možnosť prezentovať svoje živé dedičstvo a s ním spojené aktivity pri jeho zachovávaní a odovzdávaní ďalším generáciám,“ priblížili organizátori galaprogramu.
V Reprezentatívnom zozname NKD Slovenska je aktuálne zapísaných celkovo 57 prvkov a v Zozname najlepších spôsobov ochrany NKD na Slovensku šesť programov, projektov a aktivít.
Vo svetovom Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO má Slovensko zapísaných deväť prvkov, jednu aktivitu má SR zapísanú v Zozname dobrých praktík ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.
Ďalšie informácie sú dostupné na www.ludovakultura.sk.
