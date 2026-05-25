Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 25. máj 2026Meniny má Urban
< sekcia Slovensko

Do Reprezentatívneho zoznamu NKD Slovenska pribudlo sedem prvkov

.
Na snímke Výšivka z Nitrianskeho Pravna a okolia počas vyhlásenia zápisov nových prvkov do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska v Bratislave 25. mája 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V Reprezentatívnom zozname NKD Slovenska je aktuálne zapísaných celkovo 57 prvkov a v Zozname najlepších spôsobov ochrany NKD na Slovensku šesť programov, projektov a aktivít.

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 25. mája (TASR) - Do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva (NKD) Slovenska pribudlo sedem prvkov. Informoval o tom Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK), ktorý je prostredníctvom Centra pre tradičnú ľudovú kultúru (CTĽK) hlavným realizátorom tvorby reprezentatívneho zoznamu.

„Novými prvkami sú Brhlovské podlievané buchty, Chorovod Omilienci z Važca, Paličkovaná čipka zo Španej Doliny, Výšivka z Nitrianskeho Pravna a okolia, Forbaský turoň, Splav dreva vo vodnom žľabe Rakytovo a Pozdišovské hrnčiarstvo,“ potvrdila Stanislava Tichá zo SĽUK-u.



Predkladatelia zapísaných prvkov si osvedčenie o zápise prevzali na pondelkovom galaprograme z rúk zástupcov Ministerstva kultúry (MK) SR. „Súčasťou podujatia bol aj priestor pre samotné komunity, ktoré mali možnosť prezentovať svoje živé dedičstvo a s ním spojené aktivity pri jeho zachovávaní a odovzdávaní ďalším generáciám,“ priblížili organizátori galaprogramu.

V Reprezentatívnom zozname NKD Slovenska je aktuálne zapísaných celkovo 57 prvkov a v Zozname najlepších spôsobov ochrany NKD na Slovensku šesť programov, projektov a aktivít.

Vo svetovom Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO má Slovensko zapísaných deväť prvkov, jednu aktivitu má SR zapísanú v Zozname dobrých praktík ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Ďalšie informácie sú dostupné na www.ludovakultura.sk.
.

Neprehliadnite

Premiér: Ak sa medzi SNS a T. Tarabom neobnoví dôvera, dôjde k zmene

KOMENTÁR: Môže byť zbieranie plastových fliaš z košov podnikaním?

RUMANSKÝ: Pomáha mi mentálna koučka, dokáže ma upokojiť

Prezident sa rozlúčil s dvomi generálmi odchádzajúcimi do výslužby